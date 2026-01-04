قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أستاذ قانون دولي: قضية المخدرات ذريعة أمريكية لمحاكمة مادورو في نيويورك

هاني حسين

أكد الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يحترم سيادة فنزويلا، كما تجاهل مبادئ القانون الدولي خلال تعامله مع الأزمة الفنزويلية باعتقال الرئيس مادورو، مشيرًا إلى أنه في الوقت ذاته إلى أن الرئيس الفنزويلي مادورو لم يحترم إرادة شعبه، في ظل الشكوك الواسعة التي أحاطت بالانتخابات الأخيرة، والتي وُصفت بأنها غير نزيهة.

وأوضح مجيد بودن، خلال مداخلة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الإدارة الأمريكية استندت إلى ذريعة تتعلق باتهام مادورو بالضلوع في بيع وتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، معتبرة أن إغراق المجتمع الأمريكي بالمخدرات يمثل اعتداءً مباشرًا على الأمن الاجتماعي الأمريكي.

وأضاف مجيد بودن، أن ترامب يرى في هذه الممارسات فعلًا عدائيًا يبرر، من وجهة نظره، الرد المباشر، مشيرًا أن الرئيس الأمريكي يعتبر أن رد الفعل يجب أن يكون متناسبًا مع ما يصفه بالتهديد، موضحًا أن واشنطن ترى أن الحكومة الفنزويلية كان يتعين عليها وقف قوارب تهريب المخدرات المتجهة إلى الأراضي الأمريكية، وأنه وبناءً على ذلك، أعلن ترامب عزمه محاكمة مادورو أمام محكمة نيويورك، وفقًا لما ينص عليه القانون الأمريكي.

وتابع: "الخيار المنطقي كان يجب أن يتمثل في الدخول في مفاوضات مباشرة للتوصل إلى آلية تمنع تهريب المخدرات، بدلًا من اللجوء إلى قرار القبض والمحاكمة، القانون الأمريكي، رغم ذلك، يستند إلى مبرر قانوني يتمثل في أن قضايا تجارة المخدرات تُدار بالدولار، ما يجعلها خاضعة لاختصاص محكمة نيويورك، مع التشديد على أن هذا الطرح يظل محل جدل قانوني دولي واسع".

