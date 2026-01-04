قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

نتنياهو يشيد بترامب بعد اعتقال مادورو وزوجته

محمود عبد القادر

أشاد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب إعلان واشنطن تنفيذ عملية عسكرية في فنزويلا أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى خارج البلاد.

وقال نتنياهو، في منشور على منصة "إكس"، إن ترامب أظهر "قيادة جريئة وحاسمة باسم الحرية والعدالة"، معربا عن تهانيه للإدارة الأمريكية على ما وصفه بـ"الأداء المتميز" للقوات المشاركة في العملية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق، أن بلاده نفذت ضربة واسعة النطاق داخل فنزويلا، مؤكداً إلقاء القبض على مادورو وزوجته، في خطوة فجّرت موجة من ردود الفعل الغاضبة والإدانات الدولية.

وفي السياق ذاته، صرح نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لانداو بأن مادورو سيحال إلى المحاكمة بتهم قالت واشنطن إنه ارتكبها خلال فترة حكمه، بينما نشرت المدعية العامة الأمريكية باميلا بوندي ما وصفته بـ"لائحة اتهامات" طالت مادورو وعددًا من كبار المسؤولين الفنزويليين وأفرادًا من عائلته.

من جانبها، أكدت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز أن نيكولاس مادورو هو "الرئيس الشرعي الوحيد" للبلاد، مطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن زوجته، ومشددة على ضرورة احترام السيادة والشرعية الدستورية لفنزويلا.

وخلال اجتماع لمجلس الدفاع الوطني، اعتبرت رودريغيز أن العملية الأمريكية تهدف إلى "تغيير النظام والسيطرة على الموارد الطبيعية الفنزويلية"، مؤكدة استعداد البلاد للدفاع عن سيادتها وثرواتها، ومشددة على أن الشعب الفنزويلي "لن يقبل العودة إلى الاستعمار أو الخضوع".

وفي تطور متصل، أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها التوجه إلى المنظمات الدولية، مطالبة بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث ما وصفته بـ"الانتهاكات الأمريكية الخطيرة".

كما دعا وزير الخارجية الفنزويلي إيفان غيل إلى إعادة مادورو فورًا إلى منصبه، محذرًا من تداعيات خطيرة على الاستقرار الإقليمي.

