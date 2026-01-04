83 عالمًا في قائمة ستانفورد.. جامعة المنصورة تحقق طفرة نوعية في التصنيفات العالمية لعام 2025

واصلت جامعة المنصورة، خلال عام 2025، ترسيخ مكانتها الرائدة بين الجامعات المصرية والعربية والدولية، محققةً طفرةً نوعية جديدة في مختلف التصنيفات العالمية؛ بما يعكس تميّز أدائها الأكاديمي والبحثي، وقوة برامجها العلمية، وتنامي تأثيرها المجتمعي والدولي، وذلك في إطار استراتيجية مؤسسية متكاملة تستهدف الارتقاء المستدام بمخرجات التعليم والبحث العلمي.

واستعرض الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، تقريرًا شاملًا عن حصاد الجامعة في ملف التصنيفات الدولية لعام 2025، مؤكداً أن تقدم الجامعة يُعد نتيجة لحرص الجامعة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين جودة التعليم الجامعي ورفع تنافسيته، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتوافقة مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تحت قيادة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تهدف إلى تعزيز النشر الدولي وتطوير سياسات البحث العلمي.

وأشار التقرير إلى تصدُّر الجامعة الجامعاتِ المصريةَ في تصنيف «ويبومتريكس» للاستشهادات المرجعية، في نسخة يناير 2025؛ بما يعكس تنامي التأثير البحثي للجامعة على المستوى الدولي، كما واصلت الجامعة تميّزها بتقدمها في تصنيف «التايمز» البريطاني للتخصصات الأكاديمية محلياً لعام 2025، حيث حققت المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في تخصصي "الأعمال والاقتصاد" و "العلوم الإجتماعية"، والمركز الثاني في تخصصات "الهندسة" و "العلوم الطبية والصحية" و "العلوم الفيزيائية"، والمركز الثالث في"علوم الحاسب الآلي" و"علوم الحياة".

وأوضح التقرير أن الجامعة جاءت في المركز الرابع مصريًّا، وضمن المربع الذهبي لأفضل 25% من جامعات العالم، في تصنيف «سيماجو» العالمي، بالفئة الأولى (Q1).

كما واصلت إنجازاتها في تصنيف QS للتخصصات الأكاديمية لعام 2025، حيث تم إدراجها ضمن الفئة (1001–1200) عالميًا، والمركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية، إلى جانب تحقيقها المركز الثاني مصريًّا، وضمن أفضل 400 جامعة عالميًّا، في تصنيف الأداء الأكاديمي للجامعات لعام 2025.

كما حققت جامعة المنصورة إنجازًا دوليًّا غير مسبوق، بتقدُّمها إلى المركز 301 عالميًّا في تصنيف «US News» عام 2025، فضلًا عن تصدُّرها الجامعاتِ المصريةَ في مجالي الابتكار والحوكمة، وفق تصنيف «التايمز» للتنمية المستدامة لعام 2025؛ في مؤشر يعكس فاعلية سياساتها المؤسسية في دعم الاستدامة والحوكمة الرشيدة.

وجاءت الجامعة ضمن الفئة (1001–1200) عالميًّا، والمركز الرابع محليًّا، في نتائج تصنيف QS العالمي لعام 2026، كما حققت المركز 853 عالميًّا في تصنيف «ويبومتريكس» الإسباني، إلى جانب حصولها على المركز الثالث محليًّا، وضمن أفضل 700 جامعة عالميًّا، في تصنيف شنغهاي لعام 2025.

وفي سياق متصل، تصدَّرت جامعة المنصورة الجامعاتِ المصريةَ في التعاون الصناعي والدولي، وفق مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025، كما احتلت الصدارة محليًّا في مؤشر البُعد الدولي، بتصنيف «التايمز» العالمي لعام 2026؛ وهو ما يعكس اتساع شبكة شراكاتها الدولية، وتكامل برامجها البحثية مع القطاعات الإنتاجية.

وشهد عام 2025 أيضًا تقدُّمًا ملحوظًا في الأداء البحثي والنشر العلمي؛ حيث حصلت مجلة علوم التربية البدنية والرياضة على تصنيف Q3 في معامل التأثير العربي (ARCIF)، كما انضمت مجلة المنصورة للعلوم الهندسية إلى قاعدة بيانات «سكوبس» العالمية؛ مما يدعم مكانة الجامعة البحثية، ويعزّز انتشار مجلاتها العلمية على المستوى الدولي.

وتقدّمت الجامعة عالميًّا في تصنيف «ليدن» الهولندي البحثي، محققةً المركز الثالث محليًّا، كما واصلت إنجازاتها في تصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية لعام 2025، واحتلت المركز الثاني بين الجامعات الحكومية المصرية في تصنيف QS العالمي للاستدامة لعام 2026، فضلًا عن إدراجها ضمن أفضل 100 جامعة عربية في تصنيف «التايمز» لعام 2026، وتصدُّرها الجامعات المصرية في البُعد الدولي.

وفي إنجاز علمي يعكس عمق التأثير البحثي لجامعة المنصورة، تم إدراج 83 عالمًا من كليات الجامعة المختلفة ضمن قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم الأكثر تأثيرًا لعام 2025، استنادًا إلى مؤشرات الاستشهادات المرجعية الصادرة عن قاعدة بيانات (Elsevier) المعتمدة.

وأكَّد التقرير أن هذه القفزات النوعية جاءت ثمرةً لحزمة من الإجراءات الاستراتيجية التي تبنَّتها الجامعة، شملت دعم الباحثين، وتطوير البنية التحتية البحثية، وتوسيع آفاق التعاون الدولي، وتحفيز النشر في المجلات الدولية المرموقة، إلى جانب تطبيق معايير عالمية دقيقة في اختيار مرشحي الجوائز العلمية، والالتزام بآليات صارمة لتقييم البحوث ولجان الترقيات، بما يضمن الشفافية والعدالة والجودة.