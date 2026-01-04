البطل القومي في مالي.. سينايكو يحافظ على آمال بلاده في أمم أفريقيا

تأهل المنتخب المالي إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، بعد الفوز على تونس بركلات الترجيح 3-2، عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، ليواصل الفريق تألقه في النسخة الحالية من البطولة.

ومن بين أغرب الحقائق في بطولة كأس الأمم الإفريقية، تأهل المنتخب المالي إلى ربع النهائي رغم أنه لم يحقق أي فوز في مباراة خلال دور المجموعات، حيث سجل الفريق 3 أهداف فقط في البطولة حتى الآن، وجميعها كانت من توقيع لاسين سينايكو، بما في ذلك الهدف الوحيد الذي جاء من اللعب المفتوح، ما يبرز الدور الكبير الذي لعبه نجم أوكسير الفرنسي في صعود مالي إلى الدور ربع النهائي.

وكان لاسين سينايكو، أبرز لاعبي مالي في الفوز، حيث سجل جميع أهداف مالي في البطولة حتى الآن، سواء من ركلة جزاء ضد المغرب، أو ركلة جزاء ضد تونس، أو الهدف من اللعب المفتوح ضد زامبيا.

وفي مواجهة تونس، سدد سينايك ضربة جزاء في الدقيقة 90+5، وكان فشلها يعني خروج مالي من البطولة، لكنه نجح في التسجيل رغم أن التنفيذ لم يكن مثاليا، ليحافظ على آمال منتخب بلاده ويقود فريقه لركلات الترجيح.

ويعد هذا الإنجاز ثاني مرة يصل فيها سينايكو إلى تسجيل 3 أهداف في نسخة واحدة من أمم إفريقيا، بعد أن سجل 3 أهداف في نسخة 2023 ضد جنوب إفريقيا وتونس وبوركينا فاسو، ليصبح ثالث هدافي مالي في تاريخ البطولة برصيد 6 أهداف، خلف سيدو كيتا (8 أهداف) وفريدريك كانوتيه (7 أهداف).

ويمتلك سينايكو، الذي يبلغ من العمر 26 عامًا، فرصة لتخطي الثنائي التاريخي مع المنتخب المالي سواء في النسخة الحالية أو في النسخ المقبلة، ومواصلة كتابة اسمه بين أبرز لاعبي مالي في البطولات القارية.

ومن المقرر، أن تصطدم مالي في دور ربع نهائي أمم أفريقيا بالسنغال، التي تفوقت أمس السبت على منتخب السودان بنتيجة (3-1).