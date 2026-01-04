قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تونس تتجرع من آلام الوداع الحزين.. وحنبعل يفجر أزمة كبرى بعد تصريحات "للخلف در" 10 سنوات

تونس مع مالي
تونس مع مالي

خيم الحزن والغضب على الشارع الرياضي التونسي عقب خروج منتخب تونس من ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 أمام منتخب مالي بركلات الترجيح في مباراة اتسمت بالندية والتوتر وانتهت بالتعادل 1-1 في وقتها الأصلي قبل أن تبتسم ركلات الحظ لمنتخب مالي بنتيجة 3-2. 

ورغم الأداء القتالي الذي أظهره لاعبو منتخب تونس فإن السيناريو الدرامي للإقصاء أعاد إلى الواجهة أسئلة قديمة جديدة حول واقع الكرة التونسية ومستقبلها.

حنبعل يفجر أزمة الخروج

وجاءت تصريحات نجم المنتخب حنبعل المجبري لتصب الزيت على نار الجدل بعدما أطلق مواقف صريحة وغير معتادة عقب اللقاء.

المجبري لم يخف إحباطه معتبرا أن المشكلة أعمق من خسارة مباراة أو ضياع ركلات ترجيح بل تمتد وفقا لرأيه إلى تأخر منظومة كرة القدم التونسية لما يقارب عشر سنوات. 

حنبعل المجبري

هذه الكلمات القاسية أحدثت انقساما في ردود الفعل بين من اعتبرها شجاعة وضرورية ومن رأى فيها قسوة مبالغا فيها في لحظة حساسة.

وعبرت الجماهير التونسية التي كانت تأمل في مسار أفضل في البطولة القارية عن خيبة أمل كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحمل كثيرون المسؤولية للجهاز الفنى واللاعبين خاصة فيما يتعلق بإدارة المباراة بعد التقدم ثم التراجع وعدم الحسم خلال الوقت الأصلي.

فيما ركز أخرون لى الجانب الذهني معتبرين أن المنتخب افتقد للهدوء والثقة عند الوصول إلى ركلات الترجيح وهو سيناريو تكرر في مناسبات سابقة.

لا يوجد نقص فى المواهب

من جانب المحللين اتجهت الآراء إلى قراءة أوسع للمشهد فهناك إجماع نسبي على أن المنتخب التونسي لا يعاني من نقص في المواهب بقدر ما يعاني من غياب مشروع طويل المدى يضمن الاستمرارية والتطور.

وأشار البعض إلى أن كرة القدم الأفريقية شهدت قفزات نوعية على مستوى الإعداد والبنية التحتية والتكوين في حين بقيت تونس تراوح مكانها وتعتمد على حلول ظرفية.

الاتحاد التونسي لكرة القدم وجد نفسه بدوره تحت ضغط كبير مع مطالب متزايدة بإجراء مراجعة شاملة تشمل الإطار الفني سياسات التكوين وآليات اكتشاف المواهب.

كما تم طرح تساؤلات حول جاهزية البطولة المحلية ودورها في إعداد لاعبين قادرين على المنافسة القارية والدولية.

نقطة تحول فى حالة واحدة

ورغم مرارة الخروج يرى بعض المتفائلين أن هذه الصدمة قد تمثل نقطة تحول إذا ما تم استغلالها بالشكل الصحيح.

تصريحات المجبري على قسوتها اعتبرها أنصاره صرخة لاعب شاب طموح يريد رؤية منتخب بلاده يعود إلى موقعه الطبيعي بين كبار القارة.

في المحصلة خسارة تونس أمام مالي لم تكن مجرد وداع لبطولة بل كشفت عن أزمة ثقة ومشروع تحتاج إلى شجاعة في الاعتراف وجرأة في اتخاذ القرار حتى لا تتكرر خيبات الأمل في الاستحقاقات المقبلة.

