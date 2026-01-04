قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تفرض قيودا على الإنترنت وسط احتجاجات واسعة

فرضت السلطات الإيرانية قيوداً مشددة على الوصول إلى الإنترنت وسط موجة احتجاجات تجتاح البلاد، ما أدى إلى انخفاض حركة البيانات بنسبة 35%، وفق بيانات لشركة تكنولوجيا المعلومات الأمريكية "كلاودفلير"، نقلتها صحيفة “اعتماد” الإيرانية اليومية.

وذكرت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي أن الاضطرابات بلغت مستويات "شديدة"، مع مخاوف من احتمال انقطاع كامل للإنترنت الدولي في بعض المناطق.

وتأتي هذه القيود في سياق احتجاجات سياسية بدأت منذ أسبوع في العاصمة طهران، حيث خرج السكان للاعتراض على السياسات الاقتصادية للحكومة، قبل أن تتوسع الاحتجاجات لتشمل مناطق أخرى من البلاد.

ويقول محللون إن القيود على الإنترنت تهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين: الأول منع تنسيق المتظاهرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، والثاني الحد من انتشار الأخبار والتقارير والصور والفيديوهات التي توثق الأحداث.

