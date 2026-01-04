محافظ أسيوط يواصل جولاته على اللجان الانتخابية لليوم الثاني في جولة الإعادة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام حسن: صلاح أفضل لاعب فى العالم ويمتلك عقلية مختلفة.. فيديو
رقابة صارمة.. وزير الزراعة: سنضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسمدة
تأكيدا لـ صدى البلد.. جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي
أهلاوي أم زملكاوي.. آسر ياسين يكشف انتماءه الكروي
البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد قبل لقاء بنين.. فيديو
خريطة الأمان وقت الأمطار.. الأرصاد تكشف عن مناطق تنجو من الطقس السىء
من التعارف إلى الاحتيال.. كيف يخطط مجرمو الإنترنت لسرقة الضحية خلال 7 أيام ؟
رئيس «كهرباء القناة»: وفرنا 6 ملايين جنيه سنويًا بفضل مركز الطباعة واسترد تكلفته في 14 شهراً ونستهدف خفض نسبة الفقد لـ5.1%
السيطرة على تسرب غاز بخط مواد بترولية في أسيوط
أسعار الدولار اليوم الأحد في ختام التعاملات
الصحة: تنفيذ أنشطة توعوية لصحة الفم والأسنان لذوي الهمم في 21 محافظة
محافظات

محافظ أسيوط يواصل جولاته الميدانية على اللجان الانتخابية لليوم الثاني في جولة الاعادة
إيهاب عمر

واصل اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لمتابعة سير عملية التصويت في اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، حيث تفقد عددًا من اللجان الانتخابية بنطاق حي غرب مدينة أسيوط، للاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، في إطار حرص المحافظة على انتظام العملية الانتخابية وخروجها بصورة منظمة وآمنة.

توافر التسهيلات لكبار السن وذوي الهمم

وخلال جولته، تابع المحافظ آلية استقبال الناخبين داخل المقار الانتخابية، واطمأن على توافر التسهيلات المقدمة لكبار السن وذوي الهمم، من كراسٍ متحركة ومقاعد انتظار، إلى جانب التأكد من حسن تنظيم حركة الدخول والخروج ومنع التكدسات، بما يضمن سهولة ويسر الإدلاء بالأصوات.

رافق محافظ أسيوط خلال الجولة ممدوح جبر رئيس حي غرب، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي القطاعات الخدمية، لمتابعة الأوضاع ميدانيًا، والتأكد من جاهزية فرق العمل للتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو احتياجات داخل اللجان أو بمحيطها.

وأكد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر أن الجولات الميدانية تأتي في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية الانتخابية، بالتوازي مع المتابعة اللحظية من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما يحقق التكامل بين الرصد الميداني والمتابعة الفورية، وسرعة الاستجابة لأي مستجدات.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن العملية الانتخابية تسير في أجواء يسودها الهدوء والانضباط، وتحت إشراف قضائي كامل، وتأمين منظم من الأجهزة الأمنية، لافتًا إلى أن تزايد الإقبال على اللجان يعكس وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري.

وشدد المحافظ على التزام المحافظة الكامل بالحياد التام تجاه جميع المرشحين، مؤكدًا أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على تقديم الدعم الفني والتنظيمي، وتهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات وفقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي ختام جولته، دعا اللواء الدكتور هشام أبوالنصر أبناء محافظة أسيوط، لاسيما ناخبي الدوائر التي تجرى بها جولة الإعادة، إلى مواصلة المشاركة الفعالة في الانتخابات، مؤكدًا أن التصويت واجب وطني يعكس الانتماء والمسؤولية، ويسهم في دعم مسيرة الاستقرار والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية.

أسيوط عملية التصويت جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب اللجان الانتخابية العملية الانتخابية كراسٍ متحركة ذوي الهمم كبار السن

