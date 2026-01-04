فرحة عيد الميلاد تقترب .. قداسات ليلة العيد تحيي المحبة بين الجميع

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء الثلاثاء، بليلة عيد الميلاد المجيد، حيث تتزين الكنائس بالأنوار والصلوات، استعدادا لاستقبال العيد صباح الأربعاء 7 يناير، ذكرى ميلاد السيد المسيح.

عيد الميلاد المجيد

وتُقام صلوات قداس عيد الميلاد يوم الثلاثاء ٦ يناير في جميع الكنائس الأرثوذكسية، وسط أجواء روحية مميزة، يشارك فيها المؤمنون بفرح وتسبيح، معبرين عن بهجتهم بميلاد مخلص العالم، الذي جاء ليزرع الأمل في النفوس ويؤكد أن النور أقوى من الظلام.

ويصلي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يوم الثلاثاء، قداس عيد الميلاد المجيد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة، وسط حضور شعبي ورسمي، في أجواء تسودها الصلوات والترانيم والفرح الروحي.

ويحمل عيد الميلاد المجيد معاني عميقة تتجاوز الطقوس، إذ يُجدد الدعوة إلى المحبة والعطاء، ونبذ الكراهية، والتشبث بالرجاء، ليبقى العيد مناسبة روحية وإنسانية تجمع القلوب على السلام.

وفي سياق التهاني بالعيد، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم التهنئة لقداسته ولجميع المصريين المسيحيين، مؤكدًا أن الأعياد تمثل فرصة لتجديد معاني المحبة والتقارب بين أبناء الوطن الواحد، فيما أعرب قداسة البابا عن تقديره لزيارة رئيس الوزراء، مثمنًا جهود الدولة واهتمامها بقطاعي الصحة والتعليم، وأهمية زرع الأمل في نفوس المواطنين.

كما استقبل قداسته المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، الذي قدم التهنئة بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد.

وتلقى كذلك اتصالا هاتفيا من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، قدم خلاله التهنئة بهذه المناسبة، معربًا عن خالص مشاعر المحبة والتقدير.

وفي الإطار ذاته، استقبل قداسة البابا الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، يرافقه عدد من قيادات الطائفة، حيث أعرب قداسته عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا أن أحداث ميلاد السيد المسيح تحمل رسالة جامعة للمحبة والسلام، في أجواء سادتها مشاعر الود والتآخي.