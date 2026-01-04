قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من القمر الأزرق إلى الدموي.. 13 بدرا وخسوفات نادرة ترسم لوحة سماوية في 2026
على خلفية التطورات الجيوسياسية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
الوطنية للانتخابات: جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة جرت في أجواء من الالتزام والانضباط
الوزراء: توقعات بتعزيز الاقتصاد لمكانته ضمن الأسواق الناشئة في 2026 مع تحسين توليد فرص العمل
الوطنية للانتخابات: فوز المرشحين حازم حمادي ودياب هريدي بالدائرة الأولى سوهاج
وزير الخارجية لنظيره العُماني: خفض التصعيد مدخل أساسي لحل الأزمة في اليمن
البترول: توقيع مُذكرة تفاهم بين مصر وقطر في الطاقة والغاز
الوطنية للانتخابات: فوز عصام العمدة وأحمد جودة وعلى معوض بالفتح أسيوط
الوطنية للانتخابات: فوز يوسف الشاذلي وعلاء جاب الله في أبشواى بالفيوم
عاصفة فرانسيس تهدد منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا | ماذا يحدث؟
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا يستقبل مجلس القضاء الأعلى والنائب العام | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فرحة عيد الميلاد تقترب .. قداسات ليلة العيد تحيي المحبة بين الجميع

عيد الميلاد المجيد
عيد الميلاد المجيد
ميرنا رزق

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء الثلاثاء، بليلة عيد الميلاد المجيد، حيث تتزين الكنائس بالأنوار والصلوات، استعدادا لاستقبال العيد صباح الأربعاء 7 يناير، ذكرى ميلاد السيد المسيح.

عيد الميلاد المجيد 

وتُقام صلوات قداس عيد الميلاد يوم الثلاثاء ٦ يناير في جميع الكنائس الأرثوذكسية، وسط أجواء روحية مميزة، يشارك فيها المؤمنون بفرح وتسبيح، معبرين عن بهجتهم بميلاد مخلص العالم، الذي جاء ليزرع الأمل في النفوس ويؤكد أن النور أقوى من الظلام.

ويصلي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يوم الثلاثاء،  قداس عيد الميلاد المجيد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة، وسط حضور شعبي ورسمي، في أجواء تسودها الصلوات والترانيم والفرح الروحي.

ويحمل عيد الميلاد المجيد معاني عميقة تتجاوز الطقوس، إذ يُجدد الدعوة إلى المحبة والعطاء، ونبذ الكراهية، والتشبث بالرجاء، ليبقى العيد مناسبة روحية وإنسانية تجمع القلوب على السلام.

وفي سياق التهاني بالعيد، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم التهنئة لقداسته ولجميع المصريين المسيحيين، مؤكدًا أن الأعياد تمثل فرصة لتجديد معاني المحبة والتقارب بين أبناء الوطن الواحد، فيما أعرب قداسة البابا عن تقديره لزيارة رئيس الوزراء، مثمنًا جهود الدولة واهتمامها بقطاعي الصحة والتعليم، وأهمية زرع الأمل في نفوس المواطنين.

كما استقبل قداسته المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، الذي قدم التهنئة بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد.

وتلقى كذلك اتصالا هاتفيا من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، قدم خلاله التهنئة بهذه المناسبة، معربًا عن خالص مشاعر المحبة والتقدير.

وفي الإطار ذاته، استقبل قداسة البابا الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، يرافقه عدد من قيادات الطائفة، حيث أعرب قداسته عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا أن أحداث ميلاد السيد المسيح تحمل رسالة جامعة للمحبة والسلام، في أجواء سادتها مشاعر الود والتآخي.

الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عيد الميلاد المجيد عيد الميلاد البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني قداس عيد الميلاد الطائفة الإنجيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

حفل المطرب الشامي

الشامي: فخور بأن أولى حفلاتي في العام الجديد وسط أهلي في مصر

إلياس رحباني

فى ذكراه.. إلياس رحباني مسيرة فنية طويلة

هبة السيسي

بعد خضوعها لعملية جراحية.. هبة السيسي تطمئن جمهورها

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد