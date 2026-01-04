الوطنية للانتخابات: إبطال التصويت في لجنة 45 أبو حمص بـ البحيرة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمرها الصحفي، أن العملية الانتخابية شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال جولة الإعادة لانتخابات الدوائر الـ19 التي سبق إلغاء نتائجها بقرار من الهيئة خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، خاصة في محافظات صعيد مصر، مؤكدة أن جميع المشاركين كانوا على قدر الحدث وتحلّوا بالمسؤولية الوطنية.

وأوضحت الهيئة أنه عقب الانتهاء من عمليتي الاقتراع والفرز، اجتمع مجلس بحث التظلمات للنظر في الشكاوى المقدمة، حيث تم فحص كشوف الناخبين والإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وأسفر الاجتماع عن قرار بإبطال التصويت في لجنة 45 بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، مع إخطار اللجان المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، دون أن يؤثر ذلك على سلامة الدائرة الانتخابية أو نزاهة العملية الانتخابية بتلك اللجان.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه في ضوء ما سبق، تم اعتماد النتائج الرسمية للعملية الانتخابية وفقًا للقانون والضوابط المنظمة.

مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

وبدأ منذ قليل مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، للإعلان عن نتيجة جولة الإعادة لانتخابات الدوائر الـ19 التي سبق إلغاء نتائجها بقرار من الهيئة خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وأُجريت جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية موزعة على 7 محافظات هي: الجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، والفيوم، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وذلك لاختيار 35 نائبًا لعضوية مجلس النواب من بين 70 مرشحًا.

وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعه اليوم الأحد، حيث جرى الفصل في تظلمات المرشحين المتعلقة بنتائج الحصر العددي لبعض اللجان الفرعية والعامة، وانتهى المجلس إلى اعتماد النتيجة النهائية بشكل رسمي، تمهيدًا لإعلانها خلال المؤتمر الصحفي ونشرها بالجريدة الرسمية.

تفاصيل الدوائر والمحافظات:

أولًا: محافظة الجيزة

دائرة واحدة: الدائرة الثامنة (قسم إمبابة)

عدد المقاعد: مقعد واحد

عدد اللجان: 62 لجنة

عدد الناخبين: 533,907 ناخبين

ثانيًا: محافظة الفيوم

دائرتان:

الدائرة الأولى (مركز الفيوم)

الدائرة الرابعة (مركز أبشواي)

عدد المقاعد: 3 مقاعد

عدد اللجان: 169 لجنة

عدد الناخبين: 1,125,307 ناخبين

ثالثًا: محافظة أسيوط

دائرة واحدة: الدائرة الثالثة (مركز الفتح)

عدد المقاعد: 3 مقاعد

عدد اللجان: 139 لجنة

عدد الناخبين: 804,739 ناخبًا

رابعًا: محافظة سوهاج

7 دوائر انتخابية:

الدائرة الأولى (مركز سوهاج)

الدائرة الثانية (مركز أخميم)

الدائرة الثالثة (مركز المراغة)

الدائرة الرابعة (مركز طهطا)

الدائرة الخامسة (مركز جرجا)

الدائرة السادسة (مركز المنشأة)

الدائرة الثامنة (مركز دار السلام)

عدد المقاعد: 12 مقعدًا

عدد اللجان: 586 لجنة

عدد الناخبين: 3,021,228 ناخبًا

خامسًا: محافظة قنا

4 دوائر انتخابية:

الدائرة الأولى (مركز قنا)

الدائرة الثانية (مركز قوص)

الدائرة الثالثة (مركز نجع حمادي)

الدائرة الرابعة (مركز أبو تشت)

عدد المقاعد: 8 مقاعد

عدد اللجان: 352 لجنة

عدد الناخبين: 2,215,411 ناخبًا

سادسًا: محافظة الإسكندرية

دائرة واحدة: الدائرة الثانية (قسم أول الرمل)

عدد المقاعد: مقعد واحد

عدد اللجان: 89 لجنة

عدد الناخبين: 744,824 ناخبًا

سابعًا: محافظة البحيرة

3 دوائر انتخابية:

الدائرة الأولى (قسم دمنهور)

الدائرة الثالثة (مركز أبو حمص)

الدائرة الثامنة (مركز إيتاي البارود)

عدد المقاعد: 7 مقاعد

عدد اللجان: 297 لجنة

عدد الناخبين: 1,726,088 ناخبًا

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها الكامل بتطبيق القانون وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في جميع مراحلها.