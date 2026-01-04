قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لطائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن: صلاح أفضل لاعب فى العالم ويمتلك عقلية مختلفة.. فيديو
رقابة صارمة.. وزير الزراعة: سنضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسمدة
تأكيدا لـ صدى البلد.. جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي
أهلاوي أم زملكاوي.. آسر ياسين يكشف انتماءه الكروي
البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد قبل لقاء بنين.. فيديو
خريطة الأمان وقت الأمطار.. الأرصاد تكشف عن مناطق تنجو من الطقس السىء
من التعارف إلى الاحتيال.. كيف يخطط مجرمو الإنترنت لسرقة الضحية خلال 7 أيام ؟
رئيس «كهرباء القناة»: وفرنا 6 ملايين جنيه سنويًا بفضل مركز الطباعة واسترد تكلفته في 14 شهراً ونستهدف خفض نسبة الفقد لـ5.1%
السيطرة على تسرب غاز بخط مواد بترولية في أسيوط
أسعار الدولار اليوم الأحد في ختام التعاملات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الوطنية للانتخابات: إبطال التصويت في لجنة 45 أبو حمص بـ البحيرة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمرها الصحفي، أن العملية الانتخابية شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال  جولة الإعادة لانتخابات الدوائر الـ19 التي سبق إلغاء نتائجها بقرار من الهيئة خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، خاصة في محافظات صعيد مصر، مؤكدة أن جميع المشاركين كانوا على قدر الحدث وتحلّوا بالمسؤولية الوطنية.

وأوضحت الهيئة أنه عقب الانتهاء من عمليتي الاقتراع والفرز، اجتمع مجلس بحث التظلمات للنظر في الشكاوى المقدمة، حيث تم فحص كشوف الناخبين والإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وأسفر الاجتماع عن قرار بإبطال التصويت في لجنة 45  بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، مع إخطار اللجان المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، دون أن يؤثر ذلك على سلامة الدائرة الانتخابية أو نزاهة العملية الانتخابية بتلك اللجان.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه في ضوء ما سبق، تم اعتماد النتائج الرسمية للعملية الانتخابية وفقًا للقانون والضوابط المنظمة.

مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

وبدأ منذ قليل مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، للإعلان عن نتيجة جولة الإعادة لانتخابات الدوائر الـ19 التي سبق إلغاء نتائجها بقرار من الهيئة خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وأُجريت جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية موزعة على 7 محافظات هي: الجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، والفيوم، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وذلك لاختيار 35 نائبًا لعضوية مجلس النواب من بين 70 مرشحًا.

وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعه اليوم الأحد، حيث جرى الفصل في تظلمات المرشحين المتعلقة بنتائج الحصر العددي لبعض اللجان الفرعية والعامة، وانتهى المجلس إلى اعتماد النتيجة النهائية بشكل رسمي، تمهيدًا لإعلانها خلال المؤتمر الصحفي ونشرها بالجريدة الرسمية.

تفاصيل الدوائر والمحافظات:

أولًا: محافظة الجيزة

دائرة واحدة: الدائرة الثامنة (قسم إمبابة)

عدد المقاعد: مقعد واحد

عدد اللجان: 62 لجنة

عدد الناخبين: 533,907 ناخبين

ثانيًا: محافظة الفيوم

دائرتان:

الدائرة الأولى (مركز الفيوم)

الدائرة الرابعة (مركز أبشواي)

عدد المقاعد: 3 مقاعد

عدد اللجان: 169 لجنة

عدد الناخبين: 1,125,307 ناخبين

ثالثًا: محافظة أسيوط

دائرة واحدة: الدائرة الثالثة (مركز الفتح)

عدد المقاعد: 3 مقاعد

عدد اللجان: 139 لجنة

عدد الناخبين: 804,739 ناخبًا

رابعًا: محافظة سوهاج

7 دوائر انتخابية:

الدائرة الأولى (مركز سوهاج)

الدائرة الثانية (مركز أخميم)

الدائرة الثالثة (مركز المراغة)

الدائرة الرابعة (مركز طهطا)

الدائرة الخامسة (مركز جرجا)

الدائرة السادسة (مركز المنشأة)

الدائرة الثامنة (مركز دار السلام)

عدد المقاعد: 12 مقعدًا

عدد اللجان: 586 لجنة

عدد الناخبين: 3,021,228 ناخبًا

خامسًا: محافظة قنا

4 دوائر انتخابية:

الدائرة الأولى (مركز قنا)

الدائرة الثانية (مركز قوص)

الدائرة الثالثة (مركز نجع حمادي)

الدائرة الرابعة (مركز أبو تشت)

عدد المقاعد: 8 مقاعد

عدد اللجان: 352 لجنة

عدد الناخبين: 2,215,411 ناخبًا

سادسًا: محافظة الإسكندرية

دائرة واحدة: الدائرة الثانية (قسم أول الرمل)

عدد المقاعد: مقعد واحد

عدد اللجان: 89 لجنة

عدد الناخبين: 744,824 ناخبًا

سابعًا: محافظة البحيرة

3 دوائر انتخابية:

الدائرة الأولى (قسم دمنهور)

الدائرة الثالثة (مركز أبو حمص)

الدائرة الثامنة (مركز إيتاي البارود)

عدد المقاعد: 7 مقاعد

عدد اللجان: 297 لجنة

عدد الناخبين: 1,726,088 ناخبًا

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها الكامل بتطبيق القانون وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في جميع مراحلها.

الهيئة الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية انتخابات النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

النائب عادل عتمان

برلماني: إعادة ضبط منظومة الضريبة العقارية توازن بين حقوق الدولة والبُعد الاجتماعي

مجلس النواب

كارنية البرلمان وبداية الأولويات.. نواب يؤكدون: الإسكان وخدمة المواطن والتنمية على رأس الأجندة التشريعية

مجلس الشيوخ

عماد بركات: ليس من المنطق ولا العدالة أن يُعامل سكن المواطن"تحويشة عمره" كوعاء ضريبي يطارده كل عام

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

المزيد