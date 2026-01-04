أكبر حقل للنفط والغاز في الصين يسجل إنتاجا سنويا يتجاوز 50 مليار م3

أعلن حقل تشانغتشينغ النفطي، وهو أكبر حقل للنفط والغاز في الصين، أن إنتاجه السنوي من الغاز الطبيعي بلغ 51.42 مليار متر مكعب في عام 2025، محافظا بذلك على إنتاج مستقر يزيد على 50 مليار متر مكعب سنويا لمدة أربع سنوات متتالية.



ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم /الأحد/، عن تقرير صادر عن تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) - أن حقل تشانغتشينغ الواقع في حوض أوردوس أنه من المتوقع أن يمثل إنتاجه السنوي العام الجاري خمس إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد.



ونقل التقريرعن يانغ يونغ، مسؤول في قسم تطوير حقول الغاز في حقل تشانغتشينغ النفطي قوله "إن أكثر من 85 في المائة من الغاز الطبيعي الذي ينتجه حقل تشانغتشينغ يتم استخراجه من مناطق ذات نفاذية منخفضة وضغط منخفض ووفرة منخفضة"، مضيفا أنه بفضل تراكم مزايا الموارد والاختراقات التكنولوجية الأساسية، تمكن حقل تشانغتشينغ من تطوير 15 حقلا للغاز مثل مثل جينغبيان و يويلين و سوليقه.



ويعد حقل تشانغتشينغ النفطي قاعدة لإنتاج الغاز في الصين، ويلعب دورا محوريا في تلبية احتياجات أكثر من 50 مدينة كبيرة ومتوسطة للاستخدام الصناعي والمعيشي. ومنذ تزويد بكين بالغاز في عام 1997، تجاوز الإنتاج التراكمي للغاز 700 مليار متر مكعب، وهو ما يعادل استبدال حرق أكثر من 900 مليون طن من الفحم القياسي وخفضا لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من مليار طن.