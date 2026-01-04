أخبار السيارات| بنتلي كونتيننتال GTC تظهر بتعديلات مميزة.. نصائح لتجنب أعطال السيارات على الطرق

نشر موقع صدى البلد خلال الـ 24 ساعة الماضية أخبارًا مهمة عن السيارات.. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

كشفت بنتلي البريطانية عن نسخة خاصة تحمل بصمة قسم مولينر الشهير، حيث اعتمد إلى طراز كونتيننتال GTC المكشوف، لتقدم إصدارًا يحمل اللقب Azure Mulliner، في خطوة تعكس توجه العلامة نحو إعادة تعريف الفخامة العصرية، ويأتي هذا الطرح ليجمع بين الطابع الكلاسيكي المعروف لبنتلي والابتكار التقني الحديث، مع التركيز على الكثير من التفاصيل الدقيقة.

لتجنب أعطال السيارة على الطريق السريع يجب التركيز على الصيانة الدورية الشاملة والتي من ضمنها، فحص زيت السيارة، والفلاتر، والإطارات، والبطارية .

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس مايباخ SL680 موديل 2026، وتنتمي مايباخ SL680 لفئة السيارات الكوبية ذات السقف القابل للطي، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .