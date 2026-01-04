أخبار السيارات| بنتلي كونتيننتال GTC تظهر بتعديلات مميزة.. نصائح لتجنب أعطال السيارات على الطرق

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استخراج بطاقة الرقم القومي 2026 وأسعار الاستمارات
الإفتاء: حالة واحدة يجوز فيها دفن النساء مع الرجال ولكن بـ 3 شروط
وفاة ضابط شرطة إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء تأمين الانتخابات ببني مزار في المنيا
وزير الشؤون النيابية: المصريون يعيشون سواسية في دولة يحكمها القانون
أجواء كوميدية ومواقف طريفة.. حكم قاسي من أبلة فاهيتا لـ محمد سامي ومي عمر
اتأخرت في البلكونة.. محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف تفاصيل جديدة
1.6 مليون مستأجر تتقدم منهم 55 ألف للحصول على سكن بديل.. برلماني يوضح
محمد الجوسقي رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وزير الشئون النيابية والقانونية: قيمة الضرائب على العقارات المبنية لا تمثل عبئا على المواطنين
خلال لقائه نائب الرئيس الفلسطيني.. عبدالعاطي يؤكد على أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية
رئيس المخابرات العامة يبحث مع نظيره الفلسطينى سبل الاستقرار بالأراضي الفلسطينية
لفض الأحراز.. تحديد موعد محاكمة 6 متهمين بخلية داعش السلام
بنتلي كونتيننتال GTC تظهر بتعديلات مميزة.. نصائح لتجنب أعطال السيارات على الطرق

نشر موقع صدى البلد خلال الـ 24 ساعة الماضية أخبارًا مهمة عن السيارات.. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

كشفت بنتلي البريطانية عن نسخة خاصة تحمل بصمة قسم مولينر الشهير، حيث اعتمد إلى طراز كونتيننتال GTC المكشوف، لتقدم إصدارًا يحمل اللقب  Azure Mulliner، في خطوة تعكس توجه العلامة نحو إعادة تعريف الفخامة العصرية، ويأتي هذا الطرح ليجمع بين الطابع الكلاسيكي المعروف لبنتلي والابتكار التقني الحديث، مع التركيز على الكثير من التفاصيل الدقيقة.

لتجنب أعطال السيارة على الطريق السريع يجب التركيز على الصيانة الدورية الشاملة والتي من ضمنها، فحص زيت السيارة، والفلاتر، والإطارات، والبطارية .

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس مايباخ SL680 موديل 2026، وتنتمي مايباخ SL680 لفئة السيارات الكوبية ذات السقف القابل للطي، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

كأس أمم إفريقيا 2025.. المغرب يتعادل سلبيا مع تنزانيا فى الشوط الأول

وزارة الشباب تُدرّب أكثر من 1615 شابًا وفتاة على بناء الشخصية والقيادة وتعزيز الصحة النفسية

شيكابالا بجانب كأس العالم عقب وصوله لمصر

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

د. ندى عصام تكتب: التكنولوجيا والابتكار في مصر.. رؤى مستقبلية بين الطموح والتحدي

د. آية الهنداوي تكتب: كيف نصنع وعيا في زمن الترند؟

سـيد الضـبـع يكـتب: التحريض الموسمي على الفوضى

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

