طلاب أولى ثانوي أزهري يؤدون امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي

أدى طلاب الصف الأول الثانوي الأزهري ، اليوم الأحد، امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي من خلال المنصة اليابانية التعليمية «Sprix»، دون أي مشاكل أو معوقات

ويأتي انعقاد الامتحان بعد استكمال الاستعدادات الفنية والتقنية بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، من حيث جاهزية البنية التكنولوجية، وتوافر الأجهزة، وكفاءة شبكات الإنترنت، إلى جانب التنسيق الكامل مع فرق الدعم الفني لضمان سير الامتحان بسلاسة وانتظام.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية أن الامتحان يُعقد وفق ضوابط دقيقة تضمن الانضباط والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع المتابعة اللحظية لسير اللجان والتعامل الفوري مع أي معوقات تقنية قد تطرأ.

ويُعد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي خطوة مهمة في مسار تطوير العملية التعليمية بالأزهر الشريف، حيث يسهم في تنمية مهارات التفكير المنطقي والرقمي لدى الطلاب، وتأهيلهم للتعامل مع التقنيات الحديثة، بما يتواكب مع متطلبات العصر ورؤية الدولة لبناء جيل واعٍ ومتمكن تكنولوجيًا.