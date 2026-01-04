قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء
الفرصة لا تأتي مرتين.. تصريحات نارية لـ تريزيجيه قبل مواجهة بنين | فيديو
الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 9
أخبار التوك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب..والوطنية للانتخابات توجه رسالة للمصريين
مأساة الشاب أحمد مجدي وعنف الزوجات |جارة الضحية: توفي بعد الطعنة بـ 6دقائق
مصر وبنين .. الاتحاد البنيني يُشعل المُواجهة برسائل تحدٍ للفراعنة
جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لطائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن: صلاح أفضل لاعب فى العالم ويمتلك عقلية مختلفة.. فيديو
رقابة صارمة.. وزير الزراعة: سنضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسمدة
أهلاوي أم زملكاوي.. آسر ياسين يكشف انتماءه الكروي
البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
ديني

طلاب أولى ثانوي أزهري يؤدون امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي

طلاب الصف الأول الثانوي الأزهري يؤدون امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر المنصة اليابانية Sprix
طلاب الصف الأول الثانوي الأزهري يؤدون امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر المنصة اليابانية Sprix
إيمان طلعت

أدى طلاب الصف الأول الثانوي الأزهري، اليوم الأحد، امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي من خلال المنصة اليابانية التعليمية «Sprix»، دون أي مشاكل أو معوقات

ويأتي انعقاد الامتحان بعد استكمال الاستعدادات الفنية والتقنية بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، من حيث جاهزية البنية التكنولوجية، وتوافر الأجهزة، وكفاءة شبكات الإنترنت، إلى جانب التنسيق الكامل مع فرق الدعم الفني لضمان سير الامتحان بسلاسة وانتظام.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية أن الامتحان يُعقد وفق ضوابط دقيقة تضمن الانضباط والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع المتابعة اللحظية لسير اللجان والتعامل الفوري مع أي معوقات تقنية قد تطرأ.

ويُعد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي خطوة مهمة في مسار تطوير العملية التعليمية بالأزهر الشريف، حيث يسهم في تنمية مهارات التفكير المنطقي والرقمي لدى الطلاب، وتأهيلهم للتعامل مع التقنيات الحديثة، بما يتواكب مع متطلبات العصر ورؤية الدولة لبناء جيل واعٍ ومتمكن تكنولوجيًا.

طلاب الصف الأول الثانوي الأزهري مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي Sprix

