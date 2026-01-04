6 أبريل 2026.. محاكمة 7 متهمين بـ«خلية مدينة نصر»

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 6318 لسنة 2025، جنايات أول مدينة نصر، والمعروفة بخلية مدينة نصر، لجلسة 6 أبريل 2026، لطلبات الدفاع.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2021 وحتي 26 ابريل 2023، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان تولي قيادة في جماعة الإخوان.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين من الثاني وحتي الأخير بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين الثانية والثالثة والسابع اتهامات بالتحريض على المشاركة في تجمهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.