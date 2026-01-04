محمد سامي يكشف سر لياقته على الهواء.. ومي عمر تمزح بصورة قديمة في «أبلة فاهيتا»

كشف المخرج محمد سامي ، سرّ لياقته البدنية وتحوله اللافت، وذلك خلال استضافته ببرنامج «أبلة فاهيتا»، المذاع على قناة MBC مصر، في أجواء اتسمت بالطرافة وخفة الظل.

طيبتها ورؤيته لها يوميا

وأوضح محمد سامي، أن فكرة التغيير بدأت عندما شاهد صورة للفنانة مي عمر ، وبجوارها «دبدوب»، قائلا : مازحا إن السبب في ذلك هو طيبتها ورؤيته لها يوميا، الأمر الذي دفعه لاتخاذ قرار إنقاص وزنه والاهتمام بلياقته.

نشر صورة جديدة

وخلال الحديث، قاطعته الفنانة مي عمر مؤكدة أنها عندما تشاهد صوره القديمة تشعر بالدهشة من الفرق الكبير، ليرد محمد سامي ساخرًا بأنه في كل مرة ينشر صورة جديدة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تقوم مي عمر بإرسال صورة قديمة له، في موقف أضفى مزيدًا من الضحك والمرح على أجواء الحلقة.