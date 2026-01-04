قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدوري الإنجليزي .. مانشستر سيتي يتفوق على تشيلسي 1-0 في الشوط الأول
ترامب: فنزويلا قد لا تكون آخر دولة تتعرض لتدخل أمريكي
سرقة محتويات مسرح مدرسة السعيدية في الجيزة
قوات الاحتلال تخطر بهدم منزل جنوب جنين
سيدة أجنبية تشهر إسلامها على يد الدكتور أحمد نعينع | شاهد
منتخب المغرب يهزم تنزانيا ويتأهل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى: أزمة بالمجال الجوي اليوناني وتكدس بالمطارات.. ومصر مستعدة للتعامل مع أي تطورات
تحذير من شبورة كثيفة صباحاً.. انخفاض الرؤية على الطرق السريعة والقاهرة الكبرى
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد 4 يناير 2026
الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026
ننشر النتائج الرسمية بحسم 35 مقعدا بـ19 دائرة بانتخابات مجلس النواب | صور
وزير الدفاع الفنزويلي: اختطاف مادورو أسفر عن مقتل عدد كبير من فريقه الأمني
برلمان

زراعة الشيوخ تطالب بمراعاة البعد الاجتماعي عند تحديد القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف

فريدة محمد - ماجدة بدوى

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مشكلة “رفع القيمة الإيجارية للأراضي المؤجرة من هيئة الأوقاف المصرية”، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الزراعة والأوقاف.

وقال الدكتور محسن البطران رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن اللجنة تلقت مذكرة بتظلمات مما يقرب من 200 من المستأجرين، يتظلمون فيها من رفع القيمة الإيجارية.

وأكد: نحن لسنا ضد سياسة وزارة الأوقاف بإدارة أموال الوقف، ولكن نتكلم عن صغار المستأجرين، وطلبنا تصنيف مساحات الأوقاف بالمحافظات، وأن يكون تسعير الإيجار مناسبا للاستصلاح الزراعي؛ حتى لايتأثر المزراعين بشكل سلبي.

وأشار إلى أن اللجنة أجرت دراسات مختلفة عن هذا الموضوع، وتنظر بعين الرحمة لهؤلاء المستأجرين، ونتساءل: ماذا سيحدث إذا ترك هؤلاء أراضيهم؟؛ والإجابة هي أن معدل الفقر سيزيد، فنحن نتكلم عن أكثر من 700 ألف نسمة وحوالي 100 ألف فدان من أراضي الأوقاف.


ومن جهته، قال النائب محمد شعيب أمين سر اللجنة، إن الهدف من الاجتماعات المتكررة حول القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف؛ هو مناقشة مشاكل صغار المزارعين، لذلك لا بد من وضع حل لهذه المشكلة.

فيما قال النواب إن القطاع الزراعي مهم جدا في الاقتصاد المصري، ويجب مراعاة البعد الاجتماعي للمزراعين بهذه الأراضي، ولايجب تثبيت سعر الإيجار على المحصول سنويا، ولا بد من مراعاة صغار المزارعين في القيمة الإيجارية.

وقال النائب إبراهيم عيسى عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إنه يجب وضع آلية لحل مشكلة صغار المزراعين، وإعادة تسعير القيمة الإيجارية، ومراعاة البعد الاجتماعي، وتوفير مستلزمات الإنتاج والسماد، ووضع آلية عادلة للتسعير.

وأشار إلى ضرورة وجود حل لهذه المشكلة، بحيث يراعى البعد الاجتماعي والاقتصادي لأصحاب المساحات الصغيرة، وبعضها يصل إلى 6 قراريط، وبما لايؤثر على وزارة الأوقاف ومواردها.


وقال المهندس محمد شوقي، مهندس زراعي بوزارة الأوقاف، إن المساحة الإجمالية لأراضي الأوقاف تبلغ 96 ألف فدان، ومن المزارعين من هو يستأجر أقل من فدان، وهؤلاء يزرعون محاصيل تقليدية.
 

ومن جهته قال المهندس عمرو عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة بهيئة الاستصلاح الزراعي، إن هناك عدة عوامل تحدد القيمة الايجارية، منها “قرب الأرض من الخدمات، ونوع التربة، ومصادر المياه” وغيرها من الأمور.

وأشار إلى أن القيمة الإيجارية ونسبة الزيادة في محافظات الوجه البحري- بناء على لجنة رباعية- تراوحت بنسبة 100 إلى 120% في بعض الأراضي.

فيما أشار هشام عبد العزيز، مسئول الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف، إلى أننا نحتاج إلى المزيد من الدراسات حول هذه القضية، قبل رفع توصية بها.

