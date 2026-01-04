القصير يتفقد غرفة عمليات"الجبهة الوطنية " لمتابعة انتخابات الإعادة في الدوائر الـ27 الملغاة

تفقد السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، غرفة العمليات المركزية للحزب، لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب بجولة الإعادة في الدوائر الـ27 الملغاة بأحكام قضائية والأخيرة من الماراثون الانتخابي، مؤكّدًا على أهمية المتابعة الدقيقة لتفاصيل المشهد الانتخابي أولًا بأول.



واطلع القصير على الموقف الميداني للمرشحين من خلال التواصل المباشر معهم ومع أمانات الحزب بالمحافظات التي يخوض فيها السباق الانتخابي، للتعرف عن قرب على مؤشرات المشاركة وضمان انضباط المشهد بجولة الإعادة، في إطار مناخ يتيح للناخبين ممارسة حقهم الدستوري بحرية ويسر في الفترة المتبقية من الاقتراع، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة بين المرشحين.



وتابع أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب، اللواء أحمد سعد أمين شئون العضويه، النائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي، النائب محمد فاروق يوسف، عضو مجلس النواب، سير عملية التصويت داخل اللجان عبر فرق الرصد الميداني، لحظة بلحظة على مدار الساعة، للتأكد من انتظام العملية الانتخابية ومتابعة إجراءاتها بدقة.



وعكفت الغرفة منذ الساعات الأولى للتصويت على التواصل الدوري والمباشر مع مسؤولي الأمانات بالمحافظات عبر اجتماعات تقنية "زووم" لقياس حجم الإقبال أمام اللجان والوقوف على معدلات المشاركة، مؤكدة على الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة لسير التصويت، بما يضمن انضباط العملية ويسر إجراءاتها ويكفل مناخ انتخابي ملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم خلال الساعات الأخيرة للتصويت.