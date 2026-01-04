أحمد موسى: أزمة بالمجال الجوي اليوناني وتكدس بالمطارات.. ومصر مستعدة للتعامل مع أي تطورات

قال الإعلامي أحمد موسى إن الساعات الماضية شهدت مشكلة في المجال الجوي اليوناني، تسببت في تكدس بالمطارات في اليونان، مع خلو الأجواء بشكل كامل من حركة الطيران، وهو ما كان له تأثيرا مباشرا على حركة الطيران بالمنطقة.

رحلات الطيران القادمة إلى مصر

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه التطورات كان من الممكن أن تؤثر على رحلات الطيران القادمة والمغادرة من وإلى مصر، مشيرًا إلى أن هناك تحركًا سريعًا من جانب شركة مصر للطيران بشأن إجراءات اتخذت فورًا للتعامل مع الموقف.

وأكد أن الدولة المصرية كانت مستعدة لأي تطورات قد تحدث نتيجة شلل حركة الطيران في اليونان، مشيرا إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الجهات المعنية؛ لضمان سلامة الرحلات، وعدم تأثر المسافرين، مع التعامل الفوري مع أي مستجدات طارئة في المجال الجوي.

خطط بديلة وسيناريوهات جاهزة

وأشار أحمد موسى إلى أن مصر تمتلك خططًا بديلة وسيناريوهات جاهزة للتعامل مع الأزمات المفاجئة في حركة الطيران، مشددًا على أن الاستعداد الكامل كان حاضرًا منذ اللحظات الأولى لظهور الأزمة في اليونان، بما يضمن الحفاظ على انتظام الحركة الجوية وسلامة الركاب.