دبلوماسية فنزولية: مادورو هارب من العدالة وأحكام وملاحق من الإنتربول

أكدت فانيسا نيومان الدبلوماسية الفنزويلية السابقة، أن ثلاثة أرباع الشعب في فنزويلا احتفلوا بالقبض على مادورو، مضيفة أنه كان ديكتاتورا ومتمسكا بالقصر الرئاسي.

وتابعت فانيسا نيومان الدبلوماسية الفنزويلية السابقة، في لقاء عبر سكايب من لندن، مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الأحد، أن مادورو شخص هارب من العدالة ولديه الكثير من الاحكام الموجه ضده وملاحق من الانتربول.

وأكملت فانيسا نيومان الدبلوماسية الفنزويلية السابقة، ان هذا الشخص عاش عشرات الأعوام مارس فيها الكثير من الأعمال السيئة.

وأشارت فانيسا نيومان الدبلوماسية الفنزويلية السابقة، إلى أن انخفاض البترول كان منخفض بشدة في فنزويلا بسبب الفساد هناك، متابعة أن شحنات كثيرة من النفط غير قانونية.



