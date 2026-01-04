عمرو مصطفى عن نجاح أغنية خطّفوني: حسيت إن ربنا بيكافئني على صبري وتعبي

استضافت الفنانة إسعاد يونس، الملحن عمرو مصطفى، في برنامجها “صاحبة السعادة”، المذاع عبر قناة “دي إم سي”، اليوم الأحد، ليكشف تفاصيل جديدة عن بدايته في عالم الفن والتلحين.

وقال عمرو مصطفى، إنه في بداية العام الماضي 2025 بعد تعافيه من المرض؛ قدم أغنية خطفوني مع عمرو دياب، ونجحت بشكل كبير، مضيفا: “حسّيت إن ربنا بيكافئني على صبري وتعبي”.

مشروعات عمرو مصطفى الموسيقية الجديدة

واستعرض عمرو مصطفى، خلال الحلقة أبرز محطات مشواره الفني، وكواليس من أعماله البارزة، إضافة إلى الكشف عن عدد من مشروعاته الموسيقية الجديدة.

واستعرض عمرو مصطفى تجاربه الإنسانية التي أثرت في مسيرته الفنية كأحد أبرز صناع الموسيقى في مصر والعالم العربي.

ويشارك في الحلقة الثانية من اللقاء، كل من عبد الله عمرو مصطفى، والشاعر الغنائي مصطفى ناصر، والمايسترو محمود صابر مؤسس كورال ON.