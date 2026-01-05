أخبار الوادي الجديد| المحافظه تطلق الفوج الثاني من برنامج أهل مصر إلى الإسكندرية.. واستمرار فعاليات مكاتب التحفيظ ضمن مبادرة صحح مفاهيمك

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

الوادي الجديد تطلق الفوج الثاني من برنامج أهل مصر إلى الإسكندرية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، انطلاق الفوج الثاني شباب المحافظة ضمن البرنامج الرئاسي للمحافظات الحدودية “أهل مصر”.

برنامج تثقيف توعويً يهدف إلى تنمية الوعي الوطني

وقال محمد فكري يونس، مدير الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إن الملتقى يُنفذ خلال الفترة من 4 إلى 8 يناير 2026 بمدينة الإسكندرية، بمشاركة 22 شابًا وفتاة من قطاعي الداخلة وبلاط، ويُعد ملتقى “أهل مصر” برنامجًا تثقيفيًا توعويًا يهدف إلى تنمية الوعي الوطني، حيث يتضمن ندوات ومحاضرات ولقاءات وورش عمل، إلى جانب زيارات ميدانية لعدد من المعالم السياحية والأثرية والتاريخية بمدينة الإسكندرية.



وأوضح فكري، هذه الملتقيات تُسهم في تعزيز الوعي والانتماء لدى أبناء الوطن، وتعمل على تنمية روح الأخوة والتعاون والصداقة بين المشاركين، بما يحقق الأهداف المرجوة من البرنامج.

استمرار فعاليات مكاتب التحفيظ بالوادي الجديد ضمن مبادرة صحح مفاهيمك

تواصل مديرية أوقاف الوادي الجديد تفعيل أنشطة مكاتب تحفيظ القرآن الكريم، وذلك تحت الإشراف المباشر والمتابعة الميدانية لفضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد، بكافة أرجاء المحافظة ضمن الفعاليات الكبرى لـ مبادرة صحح مفاهيمك، التي أطلقتها الوزارة لترسيخ الفكر الوسطي المستنير.



خطوة محورية في بناء الوعي

وقالت مديرية الأوقاف في بيان لها، إن هذه المكاتب لا يتوقف دورها عند حدود التلقين والحفظ فحسب؛ بل تمتد لتكون منارات تربوية ومحاضن فكرية تجمع بين حفظ آيات الذكر الحكيم وبين فهم مقاصده الشريفة التي تدعو إلى التسامح والتعايش وحب الوطن، بما يضمن بناء جيل محصن بالوعي والقيم الأخلاقية الرفيعة.

​وأكدت المديرية أن المسجد سيظل دائما الحصن المنيع الذي تنطلق منه قيم الحق والخير، وأن مبادرة صحح مفاهيمك تمثل خطوة محورية في بناء الوعي، حيث يمتزج نور القرآن بضياء الفهم الصحيح ليشكلا معا درعا واقيا لأبنائنا ضد كافة أشكال الغلو والتطرف، سعيا نحو مستقبل مشرق يسوده العلم والفضيلة تحت راية منهج الأوقاف الوسطي المستنير.

إطلاق معرض السلع المخفضة بمجمع المصالح في الوادي الجديد

أطلقت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، مبادرة جديدة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والعاملين بالقطاع الحكومي، بإعلان افتتاح المجمع الاستهلاكي بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية خلال الفترة المسائية، في خطوة تستهدف دعم الأسر وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

ضبط الأسواق وتوفير بدائل حقيقية

وأوضحت الدكتورة سلوى مصطفى، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، اليوم الأحد، أن المجمع سيستقبل المواطنين يوميًا من الساعة الخامسة مساءً وحتى التاسعة مساءً، خلال الفترة الممتدة من الثلاثاء 6 يناير وحتى الخميس 8 يناير 2026، بما يتيح الفرصة لأكبر عدد من المواطنين والموظفين للاستفادة من الخدمات والمنتجات المعروضة بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.

وقالت سلوى، إن المعرض يضم تشكيلة واسعة من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية، إلى جانب الملابس والمفروشات، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، وذلك في إطار سياسة المحافظة الهادفة إلى ضبط الأسواق وتوفير بدائل حقيقية تخفف من حدة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي خطوة تنظيمية لتسهيل وصول المواطنين إلى مقر المجمع، أعلنت المحافظة توفير وسائل انتقال مجانية لنقل المواطنين والعاملين إلى مقر المعرض، حيث جرى تحديد نقطة تجمع رئيسية لانطلاق الحافلات من ميدان 30 يونيو (ميدان مديرية الأمن)، بما يضمن سهولة الحركة وتجنب التكدس المروري.

وأكدت مديرة التموين بالوادي الجديد، أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة شاملة لتوسيع منافذ بيع السلع المدعومة داخل المدن والمراكز، وتكثيف المعارض المؤقتة في الفترات التي تشهد زيادة في معدلات الطلب، خاصة مع حلول موسم الشتاء وارتفاع احتياجات الأسر من الملابس والمستلزمات الأساسية.

وأشارت إلى أن تنظيم المعرض داخل مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية يهدف إلى ربط الخدمات الحكومية بالبعد الاجتماعي والخدمي، بما يعزز ثقة المواطن في دور المؤسسات المحلية، ويكرس مفهوم الإدارة الخدمية الشاملة التي تضع المواطن في مقدمة الأولويات.

وشددت على استمرار تنفيذ مثل هذه المبادرات خلال الفترات المقبلة، بالتعاون مع الجهات التنفيذية والتجارية، مع العمل على زيادة عدد السلع المعروضة وتوسيع دائرة الاستفادة، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.