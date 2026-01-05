قفلت السكة لما كلّمني.. عمرو مصطفى يكشف كواليس أول تعاون مع عمرو دياب

روى عمرو مصطفى تفاصيل أول تعاون جمعه بالهضبة عمرو دياب من خلال أغنية «أعمل إيه»، كاشفًا عن كواليس طريفة من بداية تعارفهما الفني.



وقال عمرو مصطفى، خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، إنه كان متواجدًا في مدينة شرم الشيخ مع أصدقائه، وعند عودته تلقى اتصالًا هاتفيًا قال فيه المتصل: «أنا عمرو دياب»، موضحًا أنه أغلق الهاتف فورًا لاعتقاده أن الأمر مجرد مزحة، خاصة أنه كان في سن صغيرة ولم يتخيل أن يتواصل معه الهضبة بنفسه.

وأضاف عمرو مصطفى أنه بعد ذلك التقى بعمرو دياب، وبدأت بينهما رحلة تعاون فني طويلة، قدما خلالها ألبومات حققت نجاحات كبيرة و«كسّرت الدنيا»، مشيرًا إلى أن العلاقة بينهما كانت تشهد دائمًا حالة من الشغف والاختلاف في الرأي، قائلاً مازحًا: «كنا نعمل ألبومات في أول السنة، وآخر السنة نتخانق».

وأوضح عمرو مصطفى أن تلك الخلافات لم تكن سوى جزء من علاقة مليئة بالإبداع والحب الفني، والتي أثمرت عن محطات مهمة في مشوارهما الفني.