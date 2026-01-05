رئيس جامعة المنصورة يُكرِّم أعضاء قافلة "جسور الخير 23"

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدولة تتحرك مبكرا لاستقبال رمضان| سلع استراتيجية بأسعار مناسبة وتوازن في السوق.. تفاصيل
بيان عاجل وتحذير من الصحة بشأن الإنفلونزا والأمراض التنفسية
رئيس كهرباء القناة لـ"صدى البلد": استرداد 895 مليون جنيه من "سارقي التيار".. واستثمارات بمليار و107 ملايين لتطوير الشبكة
مندوبة كولومبيا بمجلس الأمن: نرفض أي عمل عسكري يمثل خطرا على السكان.. والديمقراطية لا يمكن الدفاع عنها بالعنف
نتنياهو: أنا وترامب لن نسمح لإيران بتجديد برنامجها النووي
باستثمار 5.6 مليون دولار.. رئيس اقتصادية القناة يوقع عقد إنشاء مصنع تركي للملابس الجاهزة
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب .. مسيرة علمية ودعوية وإنسانية عالمية
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا
جمال الدين: 50 مشروعًا بالقنطرة غرب الصناعية باستثمارات 1.352 مليار دولار
انفجارات غامضة تضرب مصانع الحرس الثوري في إيران .. تفاصيل
مكافآت بالدولار تشعل معسكر نيجيريا قبل مواجهة موزمبيق في دور الـ16
رئيس جامعة المنصورة يُكرِّم أعضاء قافلة "جسور الخير 23"

رئيس جامعه المنصوره
رئيس جامعه المنصوره
همت الحسينى

كرَّم الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أعضاء القافلة التنموية الشاملة "جسور الخير 23"؛ تقديرًا لجهودهم وعطائهم المخلص في خدمة أهالي مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، وقد جرى التكريم خلال احتفالية نُظِّمَت اليوم بقاعة مجلس الجامعة.

حضر الفعالية الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف شومه عميد كلية الطب، والدكتورة سحر توفيق عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور ياسر لطفي عميد كلية طب الأسنان، والدكتورة مها العشماوي عميد كلية الطب البيطري، والدكتورة عبير زكريا عميد كلية التمريض،  سعد عبد الوهاب، أمين عام الجامعة، والدكتورة هالة عبد الرازق، وكيل أول مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والدكتورة غادة القنيشي، رئيس الفريق الطبي، والدكتور متولي أبو سريع، المدير الإداري للقافلة، إلى جانب أعضاء القافلة من مختلف التخصصات وأعضاء الجهاز الإداري.

وخلال كلمته، رحَّب الدكتور شريف خاطر بأعضاء القافلة، ووجَّه لهم الشكر، ولعمداء الكليات المشاركة على جهودهم المخلصة التي عكست الصورة الحقيقية للدور المجتمعي لجامعة المنصورة في دعم المناطق الحدودية، مؤكدًا أن قوافل "جسور الخير" تمثل نموذجًا وطنيًا متكاملًا للتكافل المجتمعي

وأضاف أن قافلة "جسور الخير 23" تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز الدعم التنموي والصحي لأهالي المناطق الحدودية، وفي إطار استراتيجية الجامعة المتسقة مع رؤية مصر 2030، مؤكدًا التزام الجامعة الكامل باستمرار تقديم الخدمات المتخصصة، واستقبال جميع الحالات المُحالة للعلاج بمستشفيات الجامعة مجانًا.

وثمَّن رئيس الجامعة التعاون المثمر مع محافظة البحر الأحمر، ومديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، موجِّهًا الشكر لكافة الجهات الشريكة التي أسهمت في إنجاح القافلة.

و أكَّد الدكتور محمد عبد العظيم أن قافلة "جسور الخير 23" جسَّدت منظومة متكاملة من الخدمات الطبية والبيطرية والتوعوية والتنموية والتربوية والرياضية، مشيرًا إلى التوسُّع الملحوظ في حجم المشاركة ونطاق الخدمات المقدَّمة هذا العام بمدن حلايب وشلاتين وأبو رماد، بما أسهم في تلبية احتياجات آلاف المستفيدين.

وأشار إلى ما تم تقديمه من خدمات نوعية، وتوزيع كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية مجانًا للأسر الأولى بالرعاية، موجِّهًا الشكر لأعضاء الفريق على ما بذلوه من جهد كبير، ومُثمنًا الدعم والتسهيلات المقدَّمة من الجهات التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر.

كما وجَّه  سعد عبد الوهاب الشكر إلى جميع أعضاء القافلة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس روح العمل المؤسسي والتكامل بين قطاعات الجامعة المختلفة في أداء رسالتها الوطنية والمجتمعية.

وأشادت الدكتورة هالة عبد الرازق بالدور الرائد لجامعة المنصورة في دعم جهود وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن التكامل بين مؤسسات الدولة يسهم في وصول الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى ما قدَّمته المديرية من دعم لوجستي ومواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية ضمن أنشطة القافلة.

وأعربت الدكتورة غادة القنيشي عن تقديرها للدعم المتواصل من رئاسة الجامعة، مشيدةً بالتنسيق المحكم والتسهيلات التي مكَّنت الفريق الطبي من تنفيذ حزمة موسعة من الخدمات العلاجية والفحوصات المتقدمة داخل مستشفى شلاتين المركزي.

واختُتِمَت الفعالية بتكريم الدكتورة هالة عبد الرازق وكيل وزارة التضامن، قيادات القافلة وأعضاء الفرق المشاركة، والتقاط الصور التذكارية، تأكيدًا على تقدير الجامعة لما بذلوه من جهد مخلص وعمل وطني جماعي.

يُذكَر أن قافلة "جسور الخير 23" كانت قد انطلقت في نوفمبر الماضي إلى مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، بمشاركة 48 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والمتخصصين من كليات: الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم، والزراعة، والطب البيطري، والتمريض، والتربية للطفولة المبكرة، والتربية الرياضية، وقدَّمت القافلة خدماتها في مجالات الرعاية الصحية والبيطرية والتوعية المجتمعية والأنشطة التربوية والرياضية، إلى جانب تدريب الكوادر التمريضية، وتنفيذ حملات تثقيف صحي، وتوزيع المواد الغذائية والأدوية مجانا.

