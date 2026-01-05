الإصابات تثير قلق جوارديولا في مانشستر سيتي

أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إنه قد يضطر إلى جلب المزيد من لاعبي الأكاديمية لملء مقاعد البدلاء بعد أن اضطر جوسكو جفارديول وروبن دياز إلى مغادرة الملعب بسبب الإصابات خلال مباراة التعادل 1-1 مع تشيلسي.

استقبل السيتي هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، مما جعله يحقق التعادل الثاني على التوالي، وتسببت الخسارة في زيادة فارق النقاط مع أرسنال في سباق اللقب، الذي يتقدم الآن بست نقاط.

وقال جوارديولا: "بشأن جوارديول سنرى ما سيحدث لكن الأمور لا تبدو جيدة بالنسبة له أو لروبن".

وأضاف: “لم أتحدث مع الطبيب، ولكن إذا كان روبن خارج الملعب فذلك لأنه شعر بشيء ما، هل رأيتم دكة البدلاء في المباراة؟ أربعة لاعبين من الأكاديمية، والآن سيكون لدينا المزيد، ليس لدينا لاعبون.”

ويفتقد فريق مانشستر سيتي بالفعل إلى قلب الدفاع جون ستونز، الذي غاب عن المباريات الست الأخيرة بسبب إصابة في الفخذ، بينما عانى ناثان آكي أيضا من مشاكل في اللياقة البدنية.

على الرغم من مشاكل الإصابات، كان غوارديولا واثقا من أن فريقه قادر على المنافسة إذا آمنوا بأنفسهم.

وأردف: “بعد ما حدث في الموسم الماضي، إذا بقينا أقوياء فسنجد حلاً، إذا كانت الروح موجودة، فسنكون في المنافسة.”

سيستضيف مانشستر سيتي فريق برايتون يوم الأربعاء المقبل قبل مواجهة منافسه مانشستر يونايتد يوم السبت.