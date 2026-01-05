قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من الإيحاء إلى الملاحقة.. القانون يواجه التحـ.ـرش بعقوبات غير مسبوقة
غلق وتشميع منشأة غير مرخصة لتعبئة المياه العادية لطرحها بالأسواق في الجيزة
الدولة تتحرك مبكرا لاستقبال رمضان| سلع استراتيجية بأسعار مناسبة وتوازن في السوق.. تفاصيل
بيان عاجل وتحذير من الصحة بشأن الإنفلونزا والأمراض التنفسية
رئيس كهرباء القناة لـ"صدى البلد": استرداد 895 مليون جنيه من "سارقي التيار".. واستثمارات بمليار و107 ملايين لتطوير الشبكة
مندوبة كولومبيا بمجلس الأمن: نرفض أي عمل عسكري يمثل خطرا على السكان.. والديمقراطية لا يمكن الدفاع عنها بالعنف
نتنياهو: أنا وترامب لن نسمح لإيران بتجديد برنامجها النووي
باستثمار 5.6 مليون دولار.. رئيس اقتصادية القناة يوقع عقد إنشاء مصنع تركي للملابس الجاهزة
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب .. مسيرة علمية ودعوية وإنسانية عالمية
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا
جمال الدين: 50 مشروعًا بالقنطرة غرب الصناعية باستثمارات 1.352 مليار دولار
انفجارات غامضة تضرب مصانع الحرس الثوري في إيران .. تفاصيل
رياضة

الإصابات تثير قلق جوارديولا في مانشستر سيتي

جوارديولا
جوارديولا
مجدي سلامة

أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إنه قد يضطر إلى جلب المزيد من لاعبي الأكاديمية لملء مقاعد البدلاء بعد أن اضطر جوسكو جفارديول وروبن دياز إلى مغادرة الملعب بسبب الإصابات خلال مباراة التعادل 1-1 مع تشيلسي.

استقبل السيتي هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، مما جعله يحقق التعادل الثاني على التوالي، وتسببت الخسارة في زيادة فارق النقاط مع أرسنال في سباق اللقب، الذي يتقدم الآن بست نقاط.

وقال جوارديولا: "بشأن جوارديول سنرى ما سيحدث لكن الأمور لا تبدو جيدة بالنسبة له أو لروبن".

وأضاف: “لم أتحدث مع الطبيب، ولكن إذا كان روبن خارج الملعب فذلك لأنه شعر بشيء ما، هل رأيتم دكة البدلاء في المباراة؟ أربعة لاعبين من الأكاديمية، والآن سيكون لدينا المزيد، ليس لدينا لاعبون.”

ويفتقد فريق مانشستر سيتي بالفعل إلى قلب الدفاع جون ستونز، الذي غاب عن المباريات الست الأخيرة بسبب إصابة في الفخذ، بينما عانى ناثان آكي أيضا من مشاكل في اللياقة البدنية.

على الرغم من مشاكل الإصابات، كان غوارديولا واثقا من أن فريقه قادر على المنافسة إذا آمنوا بأنفسهم.

وأردف: “بعد ما حدث في الموسم الماضي، إذا بقينا أقوياء فسنجد حلاً، إذا كانت الروح موجودة، فسنكون في المنافسة.”

سيستضيف مانشستر سيتي فريق برايتون يوم الأربعاء المقبل قبل مواجهة منافسه مانشستر يونايتد يوم السبت.

