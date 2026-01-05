بحوزتهما 9 آلاف علبة سجائر.. ضبط 6 أشخاص بتهمة السطو على شخصين بشبرا الخيمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط المتهمين بالسطو على شخصين وسرقتهما بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس المباحث، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث القسم، برصد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سطو 6 أشخاص يستقلون دراجتين ناريتين، على شخصين كانا يستقلان دراجة نارية، مستخدمين أسلحة نارية (بندقية خرطوش وفرد خرطوش) لترويع الضحيتين وسرقة ممتلكاتهما.



وبالفحص، تم تحديد وضبط المتهمين الـ6 وهم جميعهم عاطلين عن العمل، وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة في الواقعة.

كما تم ضبط المسروقات والتي تضمنت 8880 علبة سجائر دون فواتير ومبالغ مالية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.