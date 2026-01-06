قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة من الرئيس السيسي.. وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بلاعبي منتخب مصر
في ذكرى ميلاده الـ80.. الإمام المجدد شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام
اتحاد الكرة: لاعبو منتخب مصر رجالة وهدفهم إسعاد الشعب وصلاح قائد حقيقي
وزير الحرب الأمريكي: العالم في حقبة جديدة من المواجهة بين القوى العظمى
الحبس سنتين عقوبة إتلاف المعلومات الموجودة على موقع طبقا للقانون
حكم صيام يوم الإسراء والمعراج.. اعرف رأي الشرع
عضو الحزب الاشتراكي الفنزويلي: واشنطن تكيل التهم لبلادنا دون الاستناد لوقائع
بعد إلغاء الورقية .. طريقة إستخراج شهادة مخالفات للسيارة إلكترونيا
3 إصابات في صفوف المنتخب أمام بنين بكأس أمم إفريقيا
الداخلية السورية: اعتقال عنصر من تنظيم داعش خلال عملية أمنية بريف دمشق
النجمة السعودي يطلب استعارة مصطفى شوبير من الأهلي
طريقة وسعر استخراج قسيمة زواج من ماكينة السجل المدني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عضو الحزب الاشتراكي الفنزويلي: واشنطن تكيل التهم لبلادنا دون الاستناد لوقائع

ترامب
ترامب
هاني حسين

قال خالد الهندي، عضو الحزب الاشتراكي بفنزويلا، إنّ الولايات المتحدة دأبت منذ بداية الأزمة على توجيه اتهامات متعددة إلى فنزويلا، من بينها تهريب المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وأضاف في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الاتهامات غير صحيحة، مؤكدا أن هذه المزاعم يمكن تفنيدها، وأن ما تروّجه واشنطن لا يستند إلى حقائق واقعية.

وأوضح الهندي أن الولايات المتحدة، إذا كانت جادة في مكافحة المخدرات؛ فعليها أن تقوم بذلك بشكل صحيح ومن داخل أراضيها، مشيرا إلى أن تجربة الاحتلال الأمريكي لأفغانستان، شهدت تصاعداً في تصدير المخدرات، حيث كانت أفغانستان من أكبر الدول المصدّرة لها خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن السياسات الأمريكية لم تؤدِّ إلى الحد من هذه الظاهرة، ولكنها تزامنت مع توسعها، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تعاونت في ملف مكافحة المخدرات مع حكومات يمينية متطرفة في كولومبيا، من بينها حكومتا ألفارو أوريبي وإيفان دوكي، اللتان وصلتا إلى الحكم، عبر تمويل مرتبط بتجارة المخدرات. 

ترامب أمريكا فنزويلا واشنطن مادورو اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

مجلس النواب

برلمان 2026.. من هم الـ5% المعينون بمجلس النواب ؟

ترشيحاتنا

جثة

لا تربطهما علاقة زواج.. كواليس التحقيقات في واقعة العثور على جثماني شاب وفتاة بالتجمع

ارشيفيه

استخدمت فيها الأسلحة البيضاء.. إصابة أربعة أشخاص إثر وقوع مشاجرة بأحد مراكز الدقهلية

محكمة جنايات قنا

السجن 10 سنوات لعامل بتهمة الشروع في إنهاء حياة آخر بقنا

بالصور

المبكبكة على أصولها.. طبق شتوي يعيد دفء البيوت

مبكبكة
مبكبكة
مبكبكة

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

فيديو

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد