عضو الحزب الاشتراكي الفنزويلي: واشنطن تكيل التهم لبلادنا دون الاستناد لوقائع

قال خالد الهندي، عضو الحزب الاشتراكي بفنزويلا، إنّ الولايات المتحدة دأبت منذ بداية الأزمة على توجيه اتهامات متعددة إلى فنزويلا، من بينها تهريب المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وأضاف في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الاتهامات غير صحيحة، مؤكدا أن هذه المزاعم يمكن تفنيدها، وأن ما تروّجه واشنطن لا يستند إلى حقائق واقعية.

وأوضح الهندي أن الولايات المتحدة، إذا كانت جادة في مكافحة المخدرات؛ فعليها أن تقوم بذلك بشكل صحيح ومن داخل أراضيها، مشيرا إلى أن تجربة الاحتلال الأمريكي لأفغانستان، شهدت تصاعداً في تصدير المخدرات، حيث كانت أفغانستان من أكبر الدول المصدّرة لها خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن السياسات الأمريكية لم تؤدِّ إلى الحد من هذه الظاهرة، ولكنها تزامنت مع توسعها، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تعاونت في ملف مكافحة المخدرات مع حكومات يمينية متطرفة في كولومبيا، من بينها حكومتا ألفارو أوريبي وإيفان دوكي، اللتان وصلتا إلى الحكم، عبر تمويل مرتبط بتجارة المخدرات.