ربنا يستر .. إبراهيم فايق يعلق على إصابة محمد حمدي

وجه الإعلامي إبراهيم فايق رسالة الي محمد حمدي عقب إصابته في بنين في كاس الأمم الأفريقية

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي اكس :" الف سلامة يا حمدي.. ربنا يسترها ويطمنا عليك ".

فرض لاعبو منتخب مصر سيطرتهم على وسط الملعب في الدقائق الأولى من اللقاء دون تهديد حقيقي على مرمى بنين، بينما جاءت محاولات المنافس خجولة بحثًا عن الهدف الأول.

وشهدت المباراة عدة لقطات خطيرة، أبرزها كرة عرضية من محمد حمدي شتتها الدفاع لتصل إلى عمر مرموش الذي سددها، لكن مدافع بنين أبعد الكرة قبل أن تعانق الشباك.

وفي الدقيقة الثامنة أهدر مرموش فرصة محققة بعدما انفرد بالحارس ولم ينجح في تخطيه، قبل أن يتدخل حارس بنين في أكثر من مناسبة لإفساد تمريرات محمد صلاح الخطيرة داخل منطقة الجزاء.