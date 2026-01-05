مندوب فنزويلا بمجلس الأمن: واشنطن نفذت هجوما مسلحًا غير شرعيًا

أكد مندوب فنزويلا بمجلس الأمن، أن فنزويلا وقعت ضحية بسبب مواردها الطبيعية.
وقال مندوب فنزويلا في جلسة مجلس الأمن: “واشنطن نفذت هجوما مسلحا غير شرعي دون أي مبرر قانوني”.
وأضاف مندوب فنزويلا بمجلس الأمن: "اعتقال رئيس دولة ذات سيادة انتهاك للقانون الدولي، والعمل العسكري غير المبرر على بلادنا انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة.
وتابع مندوب فنزويلا بمجلس الأمن: “ينبغي اعتماد تدابير للحفاظ على سلامة الشعوب”.
واكمل مندوب فنزويلا بمجلس الأمن: “مؤسساتنا تواصل عملها بشكل طبيعي ومستقر، وندافع عن سيادتنا دون التخلي عن قيمنا”
ولفت مندوب فنزويلا بمجلس الأمن:" المخاطر لا تقتصر اليوم على سيادة فنزويلا بل تشمل مصداقية القانون الدولي".