الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

إنقاذ 25 نزيلا فى واقعة حريق مركز لعلاج الإدمان ببنها .. صور

الحريق
الحريق
إبراهيم الهواري

أكد مصدر أمني بالقليوبية، أنه فور وصول قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مركز الأمان لعلاج الإدمان بمدينة بنها، وجدوا أن السلم الخشبي المؤدي للمركز كان مغلقًا والنيران مشتعلة داخل الشقة.


أشار المصدر :"قمنا بتكسير الباب الخلفي الموصل للعمارة لإنقاذ النزلاء، وبعد التكسير، تم إخراج المصابين والمتوفين، بجانب إخراج 25 نزيلًا سليمًا".

من ناحية أخرى كشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة بالقليوبية، عن أنه فور العلم باندلاع حريق داخل مركز الأمان لعلاج الإدمان في مدينة بنها، والذي أسفر عن مصرع وإصابة 11 شخصا تم صدور قرارا بإغلاقه بشكل مؤقت لحين انتهاء التحقيقات.

وأضاف أن هذا المركز مرخص ويتم المرور عليه من قبل لجنة العلاج الحر بصحة القليوبية بصفة مستمرة.

وكانت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل مصحة علاج ادمان بنها ,بعد الدفع بـ6 سيارات إطفاء مدعومة بسيارات الإسعاف.

بلاغا بالواقعة 

وتلقى اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق داخل مصحة لعلاج الإدمان بدائرة قسم شرطة بنها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداده للمباني المجاورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، مع استعجال تحريات المباحث حول ملابساته.

القليوبية محافظة القليوبية حريق بنها قوات الحماية المدنية

