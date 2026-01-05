نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسى رودريجيز تؤدي اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة للبلاد

أدت نائبة رئيس فنزويلا ديلسى رودريجيز اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة للبلاد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أدانت عدة دول، العملية التي قامت بها الولايات المتحدة في فنزويلا واختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك أمام جلسة مجلس الأمن، اليوم الاثنين.

وأكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فو كونغ، أن الولايات المتحدة وضعت قوتها فوق الجهود الدبلوماسية، مما شكل تهديدًا واضحًا للسلم والأمن الدوليين.

وقال السفير فو كونغ: إن الصين تدعو إلى الإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، معتبرًا أن احتجازه يتعارض مع مبادئ القانون الدولي والدبلوماسية.

وأوضح مندوب الصين أن الولايات المتحدة تجاوزت عمل المجلس الدولي من خلال تنفيذ عمليات أحادية في فنزويلا، وهو ما يعتبر تعديًا على اختصاصات الأمم المتحدة.