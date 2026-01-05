ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا بعد تسجيل محمد صلاح أمام بنين

نجح محمد صلاح، نجم منتخب مصر، في تسجيل الهدف الثالث للفراعنة خلال مواجهة بنين، التي أقيمت اليوم ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، والتي انطلقت في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

واستطاع منتخب مصر الفوز على بنين بنتيجة 3-1؛ ليضمن تأهله رسميًا إلى دور ربع النهائي للبطولة (دور الـ 8)، وسط أداء جماعي مميز للفريق.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 3 أهداف في البطولة، ليحتل المركز الرابع في قائمة ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا، بالتساوي مع أيوب الكعبي لاعب منتخب المغرب، ورياض محرز (الجزائر)، خلف إبراهيم دياز (المغرب) صاحب الصدارة برصيد 4 أهداف.

ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025 حتى الآن:

إبراهيم دياز (المغرب) – 4 أهداف

رياض محرز (الجزائر) – 3 أهداف

أيوب الكعبي (المغرب) – 3 أهداف

محمد صلاح (مصر) – 3 أهداف

أديمولا لوكمان (نيجيريا) – هدفان

أماد ديالو (كوت ديفوار) – هدفان

شريف ندياي (السنغال) – هدفان

إلياس العاشوري (تونس) – هدفان