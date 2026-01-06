عمرو مصطفى: زوجتي لعبت دورا هاما في حياتي رغم الصعوبات

أكد الفنان والملحن عمرو مصطفى أن زوجتي لعبت دورا هاما في حياتي، على الرغم من الصعوبات التي واجهتني، مشيرا إلى أن زوجتي ربت في ظل الصراع الذي أعيشه في الوسط الفني.

وقال عمرو مصطفى، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تتميز بالطبع الطيب وحب جمهورها، مؤكدا أنه عملت ودعمها:، خاصة أن أنا قدمت معها أغنية لمصر بعنوان 'مشربتش من نيلها"، والتي حققت نجاحا كبيرا.

وتابع الفنان عمرو مصطفى أنه قدمت مع الفنان محمد منير أغنية “أبكي”، كما تعاونت معه في عدد من الأعمال وإنتاج أغاني مشتركة مثل “عشان يشبهلك”.