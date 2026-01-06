حازم إمام: قلة التغييرات أزمة.. وكان يجب التحرك مبكرًا

انتقد حازم إمام إدارة الجهاز الفني لمنتخب مصر للمباراة من حيث التغييرات، معتبرًا أن التأخر في إجراء التبديلات أثّر على الأداء العام للفريق.

وأكد إمام أن الاعتماد على تغييرين فقط خلال 120 دقيقة يُعد أمرًا غير مبرر، خاصة في مباراة امتدت للأشواط الإضافية، وكان من الممكن إجراء تعديلات في الشوطين الثالث والرابع لإنعاش الفريق بدنيًا وفنيًا.

وأشار إلى أن الدفع بمصطفى محمد في الدقائق الأخيرة فقط جاء متأخرًا، رغم حاجة المنتخب لمهاجم صريح داخل منطقة الجزاء منذ وقت مبكر، خاصة مع الاعتماد على العرضيات.

كما شدد على أهمية الاستقرار في التشكيل، موضحًا أنه يفضل وجود “ثوابت” وعدم كثرة التغييرات بين المباريات، لأن ذلك يمنح اللاعبين انسجامًا وثقة أكبر.

واختتم إمام تصريحاته بالتأكيد على أن حسام حسن مدرب يمتلك شخصية هجومية واضحة، مطالبًا بترجمة هذه الشخصية داخل الملعب من خلال الضغط المستمر، الاختيارات الصحيحة، والتدخل الفني في التوقيت المناسب