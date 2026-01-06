قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

غذاء خارق للدماغ.. وصفات علاجية يدخل فيها عين الجمل

وصفات علاجية وغذائية يدخل فيها عين الجمل
وصفات علاجية وغذائية يدخل فيها عين الجمل
رنا عصمت

الجوز أو عين الجمل واحد من أهم المكسرات الغنية بالعناصر الغذائية القيمة للجسم، حيث يُعرف الجوز بأنه غذاء خارق للدماغ وتحسين قدراتك العقلية في قاعة الامتحان.


ووفقا لموقع هيلثى لاين، نقدم لك فى هذا التقرير فوائد عين الجمل.

 

بعض التفاصيل العلمية والغذائية عن فوائد عين الجمل:

مع التقدم في العمر.. فوائد صحية مذهلة لجوز عين الجمل

1. المركبات النشطة بيولوجيًا:

• التليماجراندين: مضاد للأكسدة يقلل الإجهاد التأكسدي ويمنع تلف الخلايا.

• الجوجلون: مركب طبيعي له خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، ويساعد في الوقاية من السرطان.

• المورين: يساهم في تثبيط نمو الخلايا السرطانية، خاصة سرطان القولون.

2. تقليل الالتهابات: يحتوي على الأحماض الدهنية أوميغا-3 التي تخفف الالتهابات المزمنة المرتبطة بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب.

3. تحسين صحة الجهاز الهضمي: غني بالألياف التي تدعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز المناعة ويقلل خطر سرطان القولون.

4. تحسين صحة الدماغ: يحتوي على مضادات أكسدة وأوميغا-3 تساعد في حماية خلايا الدماغ وتحسين الوظائف العقلية.

5. خفض مستويات الكوليسترول: الدهون غير المشبعة في عين الجمل تساعد في تحسين مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) وخفض الكوليسترول الضار (LDL).

أمثلة لوصفات علاجية وغذائية يدخل فيها عين الجمل:

1- وصفة لتحسين المناعة:

• المكونات:

• 7 حبات عين جمل.

• ملعقة كبيرة عسل نحل طبيعي.

• كوب ماء دافئ.

• الطريقة:

• تناول خليط العسل مع عين الجمل يوميًا في الصباح على معدة فارغة.

2- وصفة لدعم صحة القلب:

• المكونات:

• 10 حبات عين جمل.

• حفنة من التوت البري أو الفراولة.

• ملعقة صغيرة قرفة.

• كوب زبادي طبيعي.

• الطريقة:

• امزج جميع المكونات وتناولها كوجبة خفيفة يوميًا.

3- وصفة لتعزيز صحة الدماغ:

• المكونات:

• 5 حبات عين جمل.

• حفنة صغيرة من اللوز.

• كوب من الحليب الدافئ.

• نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

• الطريقة:

• انقع عين الجمل واللوز في الماء لمدة 4 ساعات، ثم اخلطها مع الحليب والكركم واشربها قبل النوم.

4-وصفة لدعم الجهاز الهضمي..

 

• المكونات:

• 5 حبات عين جمل.

• ملعقة كبيرة بذور الكتان.

• كوب ماء دافئ أو عصير برتقال طبيعي.

• الطريقة:

• تناول الخليط يوميًا صباحًا لتنشيط الجهاز الهضمي.

5. سلطة عين الجمل:

- المكونات:

- حفنة من عين الجمل.

- كوب من الجرجير.

- حفنة من الرمان.

- ملعقة زيت زيتون.

- عصير نصف ليمونة.

- الطريقة:

- اخلط المكونات وتناولها كوجبة خفيفة أو عشاء صحي.

6- وصفة لدعم صحة العظام:

- المكونات:

- 10 حبات عين جمل.

- 2 ملعقة صغيرة من السمسم.

- كوب من اللبن أو الزبادي.

- الطريقة:

- امزج المكونات وتناولها يوميًا للحصول على الكالسيوم والمغذيات الداعمة للعظام.

نصائح هامة لإدماج عين الجمل في النظام الغذائي اليومي:

- إضافته للشوفان أو الحبوب الكاملة في وجبة الإفطار.

- تناوله كوجبة خفيفة بين الوجبات بدلًا من الوجبات السريعة.

- إضافته للسلطات أو أطباق المكرونة.

- استخدامه في الخبز والكعك الصحي.

- خلطه مع الفواكه المجففة كوجبة خفيفة مليئة بالطاقة.

الكمية اليومية الموصى بها:

7 إلى 10 حبات يوميًا.

وصفات علاجية وغذائية يدخل فيها عين الجمل عين الجمل سلطة عين الجمل نصائح هامة لإدماج عين الجمل في النظام الغذائي اليومي

