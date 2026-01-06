من القاهرة إلى العالم.. رسالة بابوية مترجمة لعيد الميلاد المجيد

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسالة رعوية بمناسبة عيد الميلاد المجيد إلى أبنائه في مصر وبلاد المهجر، حيث تم ترجمة الرسالة لعشرين لغة مختلفة.

رسالة بابوية

وجاء في نص الرسالة البابوية الخاصة بعيد الميلاد المجيد:

"سعيدٌ أن أرسل لكم رسالة الميلاد لهذا العام الجديد 2026. أود في البداية أن أهنئكم جميعاً بعيد الميلاد المجيد. أهنئكم وأهنئ كل كنائسنا القبطية في ربوع العالم، وكل الإيبارشيات القبطية في قارات العالم، في أفريقيا، آسيا، أوروبا، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وأستراليا. أهنئ كل الأسر، وكل الشباب، وكل الشمامسة، وكل الآباء الكهنة، وكل الآباء المطارنة والآباء الأساقفة".

وتابع قداسته: "في عيد الميلاد المجيد في كل عام لنا تأملٌ فيه. من المشاهد الإنسانية المعروفة في حياة الإنسان، مشهد الهدية، تقديم الهدية. أحداث ميلاد ربنا يسوع المسيح وتجسده في بيت لحم تقدم لنا مفهومًا جديدًا عن فكرة الهدية. الهدية عمل إنساني واجتماعي، معروف عند كل البشر، وتتراوح بين المادية والمعنوية، والملموسة واللفظية مثل الشعر والمديح. في قصة الميلاد، نرى ثلاثة أصناف من الهدايا: هدية الفرح، وهدية الستر، وهدية الحب، وهي متجلية في أحداث الميلاد المختلفة".

واختتم البابا تواضروس رسالته: "أهنئكم أيها الأحباء.. أهنئ كل كنائسنا، كل إيبارشياتنا القبطية الأرثوذكسية، وأنقل لكم المحبة الكبيرة من قلب مصر، من القاهرة، من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث مزار القديس مار مرقس الرسول. أهنئكم جميعًا وأرجو لكم في هذا العام الجديد كل الخير، كل السلام، كل الصحة، كل الفرح، كل الستر، وكل الحب. تحياتي للجميع، للصغار والكبار، ولكل الإيبارشيات القبطية في العالم أجمع، ولكل الآباء الأحباء، ولكل الخدام والخادمات في كل كنيسة وإيبارشية. ربنا يكون معكم. سنة جديدة سعيدة وعيد ميلاد مجيد".