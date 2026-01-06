قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كامل الوزير يشهد توقيع شراكة جديدة لتعظيم دور المشروعات الصغيرة والصناعات المغذية
وفاة حماة المخرج خالد دياب.. وصول الجثمان لمسجد الشرطة بـ6 أكتوبر
حسن عصفور يكشف كواليس أول لقاء مع ياسر عرفات وعلاقته بأبو مازن
ثلاث إصابات تضرب الفراعنة أمام بنين.. منتخب مصر يفقد قوته الضاربة قبل ربع النهائي
أهالي ضحايا حريق مصحة علاج الإدمان ببنها في انتظار مؤلم لاستلام جثث ذويهم
وزيرا الخارجية والبترول: تنسيق مشترك لخدمة أولويات مصر في قطاع الطاقة
الأوقاف توضح تفاصيل ليلة الإسراء والمعراج للنبي وحكمتها الكبرى
استبدل بوستر مسلسل بطل العالم.. عصام عمر يحتفل بفوز المنتخب بصورة محمد صلاح
المشروع الأخضر.. الأتوبيس الترددي BRT يوفّر مليارات الدولارات ويعزز منظومة النقل
بعد اعتراف الكيان به..وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى أرض الصومال
قرية بالمنوفية تشهد زيادة في الإصابة بالسرطان.. الصحة ترد على الشائعات
الوزراء: عيد الميلاد المجيد تجسيد للوحدة الوطنية وانعكاس حقيقي لروح المواطنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من القاهرة إلى العالم.. رسالة بابوية مترجمة لعيد الميلاد المجيد

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسالة رعوية بمناسبة عيد الميلاد المجيد إلى أبنائه في مصر وبلاد المهجر، حيث تم ترجمة الرسالة لعشرين لغة مختلفة.

رسالة بابوية

وجاء في نص الرسالة البابوية الخاصة بعيد الميلاد المجيد:
"سعيدٌ أن أرسل لكم رسالة الميلاد لهذا العام الجديد 2026. أود في البداية أن أهنئكم جميعاً بعيد الميلاد المجيد. أهنئكم وأهنئ كل كنائسنا القبطية في ربوع العالم، وكل الإيبارشيات القبطية في قارات العالم، في أفريقيا، آسيا، أوروبا، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وأستراليا. أهنئ كل الأسر، وكل الشباب، وكل الشمامسة، وكل الآباء الكهنة، وكل الآباء المطارنة والآباء الأساقفة".

وتابع قداسته: "في عيد الميلاد المجيد في كل عام لنا تأملٌ فيه. من المشاهد الإنسانية المعروفة في حياة الإنسان، مشهد الهدية، تقديم الهدية. أحداث ميلاد ربنا يسوع المسيح وتجسده في بيت لحم تقدم لنا مفهومًا جديدًا عن فكرة الهدية. الهدية عمل إنساني واجتماعي، معروف عند كل البشر، وتتراوح بين المادية والمعنوية، والملموسة واللفظية مثل الشعر والمديح. في قصة الميلاد، نرى ثلاثة أصناف من الهدايا: هدية الفرح، وهدية الستر، وهدية الحب، وهي متجلية في أحداث الميلاد المختلفة".

واختتم البابا تواضروس رسالته: "أهنئكم أيها الأحباء.. أهنئ كل كنائسنا، كل إيبارشياتنا القبطية الأرثوذكسية، وأنقل لكم المحبة الكبيرة من قلب مصر، من القاهرة، من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث مزار القديس مار مرقس الرسول. أهنئكم جميعًا وأرجو لكم في هذا العام الجديد كل الخير، كل السلام، كل الصحة، كل الفرح، كل الستر، وكل الحب. تحياتي للجميع، للصغار والكبار، ولكل الإيبارشيات القبطية في العالم أجمع، ولكل الآباء الأحباء، ولكل الخدام والخادمات في كل كنيسة وإيبارشية. ربنا يكون معكم. سنة جديدة سعيدة وعيد ميلاد مجيد".

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني عيد الميلاد المجيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

رجال المرور

غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

إسلام كابونجا

أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا

الفنان أحمد مكي

رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

ترشيحاتنا

القبض علي المتهمين

القبض علي سيارة تسير عكس الاتجاه يكشف عن 3 متهمين بحوزتهم أسلحة

اسماك مجهولة المصدر بالغربية

ضبط 500 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة" غير صالحة بالغربية

صورة أرشيفية

غرامات فورية.. تحرير 195 مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات بالغربية

بالصور

زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب والشعر والبشرة

زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة
زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة
زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة

طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء

طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء
طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء
طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء

النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟

النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟
النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟
النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟

قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة

قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة
قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة
قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد