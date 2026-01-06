قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للتأكد من سلامة المحاصيل.. المركزية لمكافحة الآفات تختتم جولة تفقدية لمحافظات الصعيد والبحر الأحمر

شيماء مجدي

اختتمت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  جولة ميدانية موسعة شملت محافظات الصعيد ومنطقة البحر الأحمر، استمرت لمدة أسبوع كامل، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود المرور والمتابعة الميدانية، لدعم المزارعين.

وقال الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أن هذه الزيارة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة للتواجد الميداني مع المزارعين، والتأكد من سلامة المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل ركيزة الأمن الغذائي المصري.

وأوضح أن الجولة قد شملت محافظات: قنا، الأقصر وأسوان، والبحر الأحمر، بهدف متابعة الحالة العامة للمحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، وقصب السكر، وبنجر السكر، لضمان حمايتها من أي إصابات حشرية مع بداية العام الجديد.

وعقد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، لقاءات، مع وكلاء الوزارة بمديريات الزراعة والمختصين، حيث شدد على تنفيذ عدد من الأولويات، من بينها: تكثيف المرور الدوري على الزراعات وتوعية المزارعين بالطرق الصحيحة للمكافحة، فضلا عن تشديد الرقابة على محال المبيدات لضبط أي أصناف غير شرعية أو غير مسجلة، إضافة الى مواصلة أعمال الحصر والرش للوحدات المصابة لحماية المنشآت، والتأكد من توافر كافة المبيدات الموصى بها والمسجلة بوزارة الزراعة.

وأوضح رزق انه تم أيضا تفقد قواعد الجراد الصحراوي في المحافظات المستهدفة للتأكد من جاهزية المعدات والفرق الفنية، مشيرا إلى أن الوضع العام "هادئ ومطمئن" حتى الآن، حيث لم يتم رصد أي تجمعات أو أسراب للجراد، مع استمرار حالة التأهب القصوى للتعامل مع أي طارئ.

