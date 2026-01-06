محمد طارق أثناء تسلم كارنيه النواب: المواطن مسؤوليتنا .. وخدمة أهالينا أولوية

أكد النائب محمد طارق عبدالمعين، عضو مجلس النواب عن الدائرة الخامسة بمحافظة الإسكندرية (الدخيلة – العامرية – برج العرب)، أن خدمة المواطنين تمثل مسؤولية وطنية وأولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح النائب، خلال استلامه كارنيه عضوية مجلس النواب، أن المواطن محور العمل البرلماني، وأن تلبية احتياجات أهالي الدائرة والسعي لحل مشكلاتهم يأتي في مقدمة مهامه تحت قبة البرلمان.

وشدد محمد طارق عبدالمعين على التزامه بالتواصل الدائم مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، والعمل على نقلها بصدق وشفافية، مؤكدًا أن خدمة أهالينا شرف ومسؤولية لا تهاون فيها.

واختتم النائب بيانه بالتأكيد على أن دوره البرلماني سيستمر في الدفاع عن حقوق المواطنين، والعمل من أجل تحسين مستوى الخدمات، بما يحقق الصالح العام ويلبي تطلعات أهالي الدائرة الخامسة بمحافظة الإسكندرية.