الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادي دمياط الرياضي

نادى دمياط.. ارشيفيه
زينب الزغبي

أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، القرار رقم 1868 لسنة 2025، بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون نادي دمياط الرياضي، وذلك في إطار حرص الوزارة على استقرار الأوضاع الإدارية وضمان حسن سير العمل داخل الأندية الرياضية.

وتضم اللجنة في تشكيلها:
 عاطف محمد أحمد عطية ، رئيسًا للجنة، رضا عثمان عبد المجيد إسماعيل ، عضوًا
،صلاح كمال حامد حامد البرلسي ، عضوًا، محمد سعد عبد الفتاح الحجر ،عضوًا
، المستشار طه طه طه الطحان ،عضوًا ،محمد محمد أبو السعود حسن ، عضوًا،  الكابتن أسامة حلمي أحمد حسانين  عضوًا

كما وجهه وزير الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، بصفتها الجهة الإدارية المختصة الواقع في نطاقها النادي، باتخاذ كافة الإجراءات المالية والقانونية والإدارية اللازمة لتنفيذ القرار، ومتابعة أعمال اللجنة بما يحقق الصالح العام للنادي وأعضائه.

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة الرامية إلى تصحيح الأوضاع الإدارية، ودعم الأندية الجماهيرية، والحفاظ على استقرار المنظومة الرياضية، بما ينعكس إيجابًا على الأنشطة الرياضية والخدمية المقدمة لأبناء المحافظة.

