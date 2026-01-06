قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ دمياط: إنشاء ناد رياضي يسهم فى توفير متنفس حضاري وآمن

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي


التقى  الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط،  مع حسنى التميمى رئيس قطاع الاتصال الحكومي والسياسى بشركة" استادات" و المهندس محمد توفيق رئيس القطاع الهندسي بالشركة، حيث تناول اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لمشروع" نادي سيتي كلوب "بمدينة دمياط وذلك في إطار حرصه على متابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة، ودفع معدلات العمل بها بما يحقق الاستفادة القصوى لأبناء دمياط.

واطّلع "المحافظ "على مستجدات الأعمال الإنشائية ومعدلات التنفيذ بالمشروع، و الالتزام بالمعايير الخاصة بالمنشآت الرياضية وبما بتوافق مع الموقع والكتل السكنية المحيطة، وبحث " الدكتور أيمن الشهابى " خطط التنفيذ بالمراحل الثلاث للمشروع والمقرر الانتهاء منه بنهاية 2026 ، والجدول الزمنى المحدد لنهو المرحلة الأولى وافتتاحها شهر مايو القادم ،  وأكد " محافظ دمياط " على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، ومراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ، بما يسهم في خروج المشروع بالشكل الحضاري اللائق، ويعزز من الخدمات الرياضية والترفيهية المقدمة للمواطنين.

وأكد "محافظ دمياط" أن مشروع نادي سيتي كلوب يُعد إضافة نوعية للمنظومة الرياضية بالمحافظة، ويسهم في توفير متنفس أخضر حضاري وآمن لمختلف الفئات العمرية، موجهًا  بضرورة تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز.

كما أشار "المحافظ"  إلى أن المحافظة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لديهما اهتمامًا بالغًا بدعم المشروعات التي تعزز جودة الحياة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.

