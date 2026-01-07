محافظ الدقهلية يشهد استلام أول دفعة من حاويات المخلفات المعدنية الجديدة

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية استلام أول دفعة من الحاويات المعدنية الجديدة، في إطار الجهود المستمرة لدعم ورفع كفاءة منظومة جمع المخلفات بجميع مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة.

حضر الاستلام اللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، واللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ، واللواء عمرو عبد الرحمن مدير أمن الديوان، ومحمد حمص مدير إدارة المخلفات، والدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، ومحمد أمين رئيس حي غرب، والمهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات والصيانة.

وكلف محافظ الدقهلية بسرعة توزيع الحاويات على المدن والأحياء والمراكز المستهدفة، والتي تشمل حي شرق وغرب المنصورة، ومراكز المنصورة وطلخا وشربين وجمصه ودكرنس والجمالية والمطرية وميت غمر وتمي الأمديد، بالصورة المناسبة في شوارع هذه المدن.

وأكد المحافظ أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة منظومة النظافة في المحافظة وزيادة عدد المعدات العاملة.

وأشار إلى أن الحاويات الجديدة ستُستخدم لدعم أعمال حملات رفع المخلفات والنظافة اليومية، وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعي البيئة والنظافة.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة المتابعة المستمرة لحالة النظافة العامة بشوارع ومراكز وقرى المحافظة، حرصًا على المظهر الحضاري وحفاظًا على البيئة وصحة المواطنين.

وكلف محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتعاقد مع شركة متخصصة للصيانة الدورية للحاويات والحفاظ عليها، لضمان استمرار عمل منظومة النظافة بكفاءة.