أخبار مطروح : افتتاح مدرستين بالنجيلة والمحافظ يتفقد الوحدة المحلية بالمثانى ورئيس جهاز مدينة العلمين يهنى الاقباط بعيد الميلاد

شهدت محافظة مطروح على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها .

بتكلفة 10 ملايين جنيه.. افتتاح مدرستين في النجيلة بمطروح

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء،خلال جولة ميدانية بمدينة النجيلة مدرستي احمد عرابي للتعليم الأساسي بنين وبنات بقرية المثانى يرافقه اللواء عادل برغش رئيس مركز ومدينة النجيلة وفايز قاسم نائب رئيس المدينة والمهندس مجاهد نجم مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية واحمد فتح الباب مدير إدارة النجيلة التعليمية وفتحى ابو عبيس نائب رئيس مجلس الأمناء وعدد من عمد ومشايخ النجيلة.

وأوضح المهندس مجاهد نجم مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية أن افتتاح توسعة وصيانة مدرسة أحمد عرابى للتعليم الأساسى بنات بعد تحويلها من مدرسة اعدادى من 3 فصول إلى مدرسة للتعليم الأساسى بعدد 11فصل من رياض الأطفال و ابتدائي حتى ثالثة إعدادى وذلك مع فصل البنين عن البنات مراعاة للتقاليد المجتمعية وحرصا على استكمال الفتيات لتعليمهن ، وكذلك خفض الكثافة بالفصول من 42 طالبة إلى 22طالبة. بالفصل الواحد ، وذلك بتكلفة 10 ملايين جنيه.

تمهيدا لافتتاحها.. محافظ مطروح يتفقد الوحدة المحلية لقرية المثاني

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مبنى الوحدة المحلية لقرية المثاني، اليوم الأربعاء؛ لمتابعة جاهزيتها للافتتاح قريبًا، وذلك برفقة اللواء عادل برغش، رئيس مركز ومدينة براني، وفايز قاسم، نائب رئيس المدينة، وعدد من عمد ومشايخ النجيلة.

وجرى إنشاء مبنى الوحدة المحلية لقرية المثاني على مساحة 300 م²، ضمن المساحة الإجمالية المخصصة للوحدة بمساحة 2500 م²، مع استكمال مراحل الإنشاء لتقديم وتيسير الخدمة على أهالي القرية والقرى والتجمعات المجاورة.

رئاسة مركز ومدينة النجيلة تستقبل وفد «مصر الخير» لبحث إنشاء مدرسة مجتمعية جديدة

استقبل فايز قاسم نائب رئيس مدينة النجيلة، وفد مؤسسة مصر الخير، لبحث سبل إقامة مدرسة مجتمعية جديدة باسم «طاهر 2» بمنطقة تجمع شريف طاهر جنوب قرية المثاني.

وخلال اللقاء، تم بحث الإجراءات لانشاءً المدرسة ، مع البدء في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات الإنشائية اللازمة تمهيدًا لبدء أعمال البناء في أقرب وقت ممكن.

تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد.. حملات مكثفة على الأسواق بمطروح

شنت لجنة المرور على المحلات والمطاعم برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح ، وبالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى مطروح، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والطب البيطري، ومديرية التموين، ومكتب العمل و ايضا التأمينات الاجتماعية، الكهرباء و ادارة البيئة و التراخيص حملة مفاجئة وموسعة على عدد من المحلات التجارية والمطاعم بمدينة مرسى مطروح.

رئيس جهاز العلمين الجديدة يقدم التهنئة لقيادات الكنيسة بمناسبه عيد الميلاد

قدم الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، التهنئة إلى القس ماركوس ميخائيل، كاهن كنيسة القديسة مارينا بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.