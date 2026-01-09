أحمد سليمان يفتح النار على إدارة الزمالك عبر «اللعيب»

ظهر أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات قوية عبر برنامج «اللعيب» على قناة MBC مصر، تحدث خلالها عن كواليس وأزمات داخل مجلس الإدارة، مؤكدًا تحمله ضغوطًا غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، وواضعًا مصلحة النادي فوق أي اعتبارات شخصية.

تحمل ضغوط تفوق طاقة البشر

أكد أحمد سليمان أنه خلال العامين الماضيين تحمّل ما لا يمكن لأي شخص احتماله، مشددًا على أن وجوده داخل مجلس إدارة الزمالك كان دائمًا بهدف خدمة الكيان فقط.

وأوضح أنه لم يسعَ يومًا إلى مكاسب شخصية أو الظهور الإعلامي، بل كان همه الأول والأخير هو استقرار النادي والحفاظ على مصالحه في واحدة من أصعب الفترات التي مر بها الزمالك.

غياب الشفافية داخل مجلس الإدارة

أعرب سليمان عن استيائه الشديد من طريقة اتخاذ القرارات داخل النادي، مؤكدًا أن ما يحدث حاليًا غير مقبول تمامًا.

وقال إن من غير المنطقي أن يكون عضوًا بمجلس الإدارة، بينما تتسرب القرارات المهمة قبل إعلانها الرسمي عبر منصات مثل «كلوب هاوس»، دون علمه أو الرجوع إليه، ليكتشفها فقط عند نشرها عبر الموقع الرسمي للنادي.

الالتزام بالصمت احترامًا للكيان

أوضح عضو مجلس إدارة الزمالك أنه تعمّد الصمت خلال الفترة الماضية، ولم يخرج للحديث أو توضيح الأمور للجماهير، احترامًا للكيان الأبيض، وحرصًا على عدم إثارة البلبلة أو زيادة الاحتقان بين الجماهير في توقيت حساس.

وعد بكشف الحقائق بعد نهاية المدة

اختتم أحمد سليمان تصريحاته بالتأكيد على أنه بعد انتهاء مدته الرسمية داخل مجلس الإدارة، سيقوم بكشف كل التفاصيل والحقائق كاملة أمام جماهير الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية، موضحًا كل ما دار خلف الكواليس، ومؤكدًا أن الحقيقة ستظهر في الوقت المناسب



