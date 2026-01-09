أحدث الابتكارات من عمالقة التقنية والشركات الناشئة .. تفاصيل أكبر معرض تقني في العالم

نقلت منصة “Mashable” في بث مباشر أحدث أخبار وابتكارات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026 من لاس فيجاس، حيث يجتمع كبار صناع التقنية مثل سامسونج وإل جي وسوني ولينوفو لعرض أحدث أجهزتهم ومنتجاتهم المستقبلية، إلى جانب عشرات الشركات الناشئة في مجالات الأجهزة الذكية والروبوتات والمركبات الكهربائية.

وقدم فريق من محرري Mashable التحديثات أولًا بأول، مع صور وفيديوهات حية من أرض المعرض، ضمن شراكة تغطية موسعة مع مواقع تقنية شقيقة في شبكة Ziff Davis.

تزامن التغطية مع مشاركة Mashable ضمن لجنة تحكيم جوائز “أفضل ما في CES 2026”، التي تمنح بالتعاون مع CNET وPCMag وZDNET وLifehacker ومواقع أخرى، لاختيار أبرز المنتجات في فئات مثل الهواتف المحمولة، والذكاء الاصطناعي، والألعاب، والتقنيات المنزلية، وغيرها.

شجعت المنصة القراء على متابعة التدوين الحي للحصول على لمحة سريعة عن أكثر المنتجات إثارة للانتباه، من الأجهزة العملية إلى الابتكارات الغريبة والطريفة.

نظارات Xreal للواقع المعزز تسرق الأضواء

استعرضت Xreal خلال CES 2026 زوجين جديدين من نظارات الواقع المعزز، قدّمتهما Mashable بوصفهما من أكثر المنتجات اللافتة في المعرض هذا العام.

فقد حصل المحرر Timothy Beck Werth على تجربة عملية لنظارة الألعاب ROG Xreal R1، حيث استخدمها مع حاسب مكتبي مخصص للألعاب وجهاز ROG Xbox Ally X المحمول لتشغيل لعبة Elden Ring في وضع واقع معزز تفاعلي.

تنقل التغطية انطباعًا قويًا عن التجربة، إذ يصف المحرر النظارات بأنها تقدم لحظات “مستقبلية” نادرة، مع إحساس غامر يضع المستخدم في قلب المشهد، وهو ما يجعلها من أبرز محاولات دمج الألعاب الغامرة مع تقنيات الواقع المعزز في فئة الأجهزة القابلة للارتداء.

أغرب التقنيات في CES 2026

خصصت Mashable جزءًا من تغطيتها لرصد “أغرب” ما عُرض في CES 2026، مع قائمة بأجهزة وأفكار غير مألوفة تتجاوز الحواسيب المحمولة والهواتف القابلة للطي. تضم القائمة مجموعة من الابتكارات الغريبة، من أدوات المطبخ الذكية إلى أجهزة ترفيه شخصية بأساليب تفاعل غير تقليدية.

من بين الأمثلة التي تستعرضها المنصة سكينًا اهتزازية من شركة Seattle Ultrasonics، إلى جانب مجموعة من الأجهزة الغريبة الأخرى التي تستعرض حدود الابتكار في المعرض، وتؤكد أن CES لا يزال مساحة لتجارب تقنية تخرج عن النمط السائد.

جوائز “أفضل ما في CES 2026”: تقنيات مميزة للحيوانات الأليفة والآباء

ضمن فئة “أفضل تقنية للحيوانات الأليفة”، حصل طوق Satellai Collar Go على جائزة Best Pet Tech، وهو جهاز قابل للارتداء يعتمد على منصة Petsense AI لتحليل سلوك الكلاب والتنبّه المبكر لأي تغيّرات قد تشير إلى مشاكل صحية، مع القدرة على تنبيه المالك عند خروج الكلب من نطاق المنزل، وبسعر يبلغ 79 دولارًا.

أما في فئة “أفضل تقنية للوالدين”، فقد فاز نظام Coro الذي يسهّل على الأمهات والآباء قياس كميات الحليب التي يتناولها الرضّع بدقة، مع تصميم يستهدف حل مشكلة عملية ترافق رحلة الرعاية اليومية للأطفال.

واشارات التغطية إلى أن لجنة التحكيم ضمت أكثر من 40 صحفيًا من مواقع تقنية كبرى، ما يمنح هذه الجوائز وزنًا خاصًا في سوق المنتجات الاستهلاكية.

حقيبة ذكية بشاشة OLED وسعر 9000 دولار

من أبرز المنتجات اللافتة في المعرض حقيبة يد فاخرة تُسمى Infinity مزوّدة بشاشة OLED مدمجة في الجلد، وتصفها Mashable بأنها من أكثر الأفكار “غير الضرورية الممتعة” في CES هذا العام.

أشارت التغطية إلى أن الحقيبة موجهة لفئة المستخدمين مستعدي لدفع مبالغ مرتفعة لقاء منتج يجمع بين الموضة والتقنية في تصميم واحد.

قدمت الشاشة المدمجة إمكانات لعرض مؤثرات بصرية أو محتوى مخصص على سطح الحقيبة، في تجسيد لاتجاه متزايد نحو دمج الشاشات في الإكسسوارات الشخصية، وإن كان الاستخدام العملي لهذه الفئة من المنتجات لا يزال محدودًا مقارنة بسعرها المرتفع الذي يصل إلى 9 آلاف دولار.

أفضل الهواتف والألعاب والمحمول: سامسونغ ولينوفو في الصدارة

حصلت شركة سامسونج على جائزة “أفضل تقنية محمولة” عن هاتف Galaxy Z TriFold القابل للطي ثلاثيًا، والذي يجمع بين شكل هاتف تقليدي عند الإغلاق وشاشة داخلية بمقاس 10 بوصات عند الفتح لتحويله إلى جهاز إنتاجية وترفيه بحجم أقرب إلى جهاز لوحي.

أشارت التغطية إلى أن هذا التصميم يجعل الجهاز أقرب إلى حل هجين يجمع بين الهاتف والتابلت في منتج واحد.

في فئة الحواسيب المحمولة، فاز Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition بجائزة “أفضل حاسب محمول”، بفضل تصميم Space Frame الذي يسهّل صيانة الجهاز واستبدال القطع الفردية بدل تغيير الحاسب بالكامل، ما يعكس توجها متزايدًا نحو الاستدامة في فئة أجهزة الأعمال.

كما حصل مفهوم Lenovo Legion Pro Rollable على جائزة “أفضل تقنية ألعاب”، بفضل اعتماده على شاشة OLED قابلة للتمدد لتقديم تجربة ألعاب عريضة في حاسب محمول موجه للاعبين.

تقنيات منزلية ومطبخية وسمعية رائدة

في فئة الأجهزة المنزلية للمطبخ، نالت أداة Ecoldbrew جائزة “أفضل تقنية مطبخ”، وهي جهاز مدمج يجمع بين طاحونة ومحضر قهوة باردة يمكنه إعداد كوب من مشروب القهوة الباردة خلال خمس دقائق، مع تصميم يمكن تثبيته على فوهة ترمس حراري قياسي، وبسعر يبدأ من 99 دولارًا عبر Kickstarter.

أما في فئة الصوتيات، فقد فاز نظام Samsung Music Studio 5 بجائزة “أفضل صوتيات”، وهو مكبر صوت منزلي بتصميم لافت يضم مضخمًا بأربعة إنش ومكبرين للترددات العالية، مع دعم اتصال بلوتوث وشبكة واي فاي وتقنية Samsung Seamless Codec لدمجه مع أجهزة منظومة Galaxy.

هواتف وحواسيب محمولة: موتورولا وDell وAlienware

قدمت Motorola خلال CES 2026 أول معاينة لهاتف قابل للطي على شكل كتاب يحمل اسم Motorola Fold، ومن المتوقع أن ينافس Galaxy Z Fold 7 من سامسونج عند طرحه تجاريًا.

أشارت التغطية إلى أن الهاتف يقدم شاشة خارجية بقياس 6.6 بوصات وشاشة داخلية LTPO بدقة 2K وبقياس 8.1 بوصات، مع دعم قلم إلكتروني للكتابة والرسم، لكن الشركة لم تكشف بعد عن مواصفات المعالج أو الكاميرا أو موعد الإصدار.

على صعيد الحواسيب، تعود Dell لتأكيد التزامها بسلسلة XPS عبر طرازات XPS 14 وXPS 16 الجديدة التي عرضت في فعالية خاصة ضمن المعرض، مع تصميم محدث وصف بأنه “تجديد للعهد” مع هذه الفئة.

في المقابل، تقدم Alienware توجهًا جديدًا نحو الحواسيب النحيفة، مع نماذج ألعاب قادمة بسماكة 0.67 إنش تقريبًا وأحجام 14 و16 بوصة، إضافة إلى تحديث التشكيلة الحالية بدعم شاشات OLED مضادة للانعكاس ومعالجات Intel Core Ultra 200HX وبطاقات RTX 50.

ثورة في الطاقة اللاسلكية والذكاء الاصطناعي المحمول

في فئة “أفضل تقنية طاقة”، تحصد الشركة الفنلندية Willo جائزة بارزة بفضل نظام شحن لاسلكي “بدون محاذاة” قادر على إرسال الطاقة عبر الهواء إلى عدة أجهزة في الوقت نفسه دون الحاجة إلى قواعد شحن أو أسطح ملامسة.

وصفت "Mashable" هذه التقنية بأنها خطوة مهمة نحو مستقبل “خالٍ من الكابلات” في شحن الأجهزة اليومية.

وفي فئة الذكاء الاصطناعي، تفوز منصة Lenovo Motorola Qira بجائزة “أفضل ذكاء اصطناعي”، وهي مساعد ذكي هجين يجمع بين قدرات المعالجة على الجهاز والنماذج السحابية لتقديم تجربة مساعدة شخصية مستمرة عبر الهاتف والحاسوب واللوحي.

قدمتQira كجزء من توجه أوسع لدى موتورولا ولينوفو لدخول سوق الأجهزة القابلة للارتداء المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

حاسوب ذكاء اصطناعي جيبي

سلطت منصة “Mashable” الضوء على جهاز Tiiny AI Pocket Lab، والذي يُروّج له باعتباره “أصغر حاسوب فائق للذكاء الاصطناعي” يعمل دون اتصال سحابي، مع ذاكرة RAM بسعة 80 جيجابايت ومساحة تخزين 1 تيرابايت ضمن تصميم صغير يشبه بنوك الطاقة المحمولة.

يدعم الجهاز تشغيل عشرات نماذج الذكاء الاصطناعي محليًا، من توليد الصور إلى الفيديو، بسعر متوقع يبلغ 1399 دولارًا عبر Kickstarter، مع اعتراف من موسوعة غينيس بأنه أصغر حاسوب صغير في العالم.

في جانب الروبوتات، تعرض شركة Unitree Robotics الإنسان الآلي G1 في مواجهة ملاكم داخل حلبة، ضمن استعراض لقدرات الروبوتات ذات الاستخدامات الترفيهية والرياضية.

فيما ارتبطت هذه الفعالية بظهور نفس الفئة من الروبوتات في أول دورة لألعاب الروبوتات البشرية في الصين، ما يعكس تسارع وتيرة تطوير الروبوتات القادرة على أداء مهام حركية معقدة.

شاشات ضخمة وأجهزة جديدة للمسنين

قدمت Dell شاشة UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor بقياس 52 بوصة وانحناء مع دقة 6K، توصف بأنها أول شاشة من هذا النوع تجمع هذا الحجم الضخم مع هذه الدقة، مع إمكانية توصيل ما يصل إلى أربعة حواسيب في آن واحد لتلبية احتياجات الأعمال والإنتاجية المتقدمة.

أشارت التغطية إلى أن الشاشة تبدو “مترفة” في الاستخدام اليومي بفضل مساحتها الكبيرة ومرونة توزيع النوافذ.

كما منحت جائزة “أفضل تقنية عمرية” لروبوت الكلب Jennie من Tombot، المصمم لتقديم الدعم العاطفي لكبار السن ومرضى الخرف، مع حركات تفاعلية مثل تحريك الرأس والذيل والاستجابة للأوامر البسيطة.

وفي سوق السمعيات، ترصد التغطية توجهًا قويًا نحو سماعات الأذن المفتوحة من علامات مثل Soundcore وJBL وShokz، مع تركيز على نقل الصوت عبر الهواء بدل سد قناة الأذن بالكامل، بما يسمح للمستخدمين بالبقاء على اتصال بما يجري حولهم.