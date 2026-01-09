قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

إطلاق النسخة الثانية من قمة ريادة الأعمال بجامعة القاهرة 10 فبراير

جامعة القاهرة
حسام الفقي

أعلنت جامعة القاهرة عن إطلاق النسخة الثانية من قمة ريادة الأعمال بجامعة القاهرة، والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، وذلك في إطار التزامها بدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي وقطاعات الأعمال والصناعة.

وتأتي هذه القمة بالتزامن مع إطلاق تحالف “الجامعة الريادية” الذي تقوده جامعة القاهرة، وذلك كأحد التحالفات التي حظت بالموافقة المبدئية ضمن  المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعكس ثقة الدولة في قدرة جامعة القاهرة على قيادة مشروعات وطنية داعمة للابتكار والتنمية المستدامة.

وتهدف القمة إلى توفير منصة جامعة للحوار وتبادل الخبرات بين رواد الأعمال، والشركات، والجهات الداعمة، والخبراء، والباحثين، والطلاب والخريجين، بما يسهم في دعم الشركات الناشئة، وتعزيز فرص النمو والتوسع، وبناء شراكات استراتيجية تحقق أثرًا اقتصاديًا وتنمويًا مستدامًا.

وتوجّه جامعة القاهرة دعوة مفتوحة للمشاركة إلى:
    •    الشركات الناشئة والشركات في مراحل النمو (Start-ups & Scale-ups)
    •    الجهات الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال (Ecosystem Enablers)
    •    المدربين والمرشدين (Trainers & Mentors)
    •    خريجي جامعة القاهرة (Cairo University Alumni)

للتسجيل والمشاركة في القمة، يُرجى الدخول عبر الرابط التالي:
https://cu2050.cu.edu.eg/cues-2026

عادات يومية فعّالة لتطهير الجسم من السموم.. وتحسين صحتك

أهم العادات اليومية لتطهير الجسم من السموم

علاج الإمساك

التهاب العصب السابع

نانسي عجرم

