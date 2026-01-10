محاكمة 75 متهما بالهيكل الإداري بالتجمع ..اليوم

تنظر اليوم الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 4660 لسنة 2025، جنايات التجمع الخامس، في القضية المعروفة بالهيكل الإداري.

محاكمة 75 متهما بالهيكل الإداري بالتجمع

وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتي 15 ابريل 2025، المتهمون من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوية إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر.

وجه للمتهمين من السادس للأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب.