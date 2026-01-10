اعتداءات مستمرة.. مسيرة إسرائيلية تلقي قنبلة بالقرب من حفارة بلبنان

القت مسيرة إسرائيلية، قنبلة بالقرب من حفارة في محيط بلدة محيبيب حيث كانت الحفارة متوقّفة في حي الطراش جنوب غرب بلدة ميس الجبل بمحافظة النبطية.

وفجّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، منزلًا في بلدة يارون الحدودية جنوبي لبنان، بعد أن توغل بقوة برية عبر الحدود.



وقالت الوكالة الأنباء اللبنانية: إن "قوة إسرائيلية تسللت فجرًا إلى حي البيادر في بلدة يارون قضاء بنت جبيل، وقامت بتفخيخ مبنى وتدميره".

وأضافت أن جيش الاحتلال أطلق قذيفة ضوئية حارقة قرب بلدة مارون الراس الحدودية تسببت باندلاع حريق.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه "إسرائيل" خرق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024 عبر غارات شبه يومية، واستمرار احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب استولت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.