خبير: الحروب السيبرانية تهدد الأمن القومي وحلف الناتو يعترف بخطورتها

قال الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الاستراتيجيات العسكرية للدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين وروسيا، تتجه بقوة نحو تطوير أنظمة دفاعية ذكية تعتمد على التقنيات الرقمية والآلات المؤتمتة، في إطار الاستعداد لصراعات المستقبل.

وأضاف الدكتور محمد عزام، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن الصراعات لم تعد تقتصر على المواجهات بين الدول، بل امتدت إلى ما يُعرف بـ«صراعات ما بعد الدول»، التي تشارك فيها تنظيمات وجماعات عابرة للحدود، تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا وحروب المعلومات.

وأشار إلى أن الهجمات السيبرانية أصبحت تمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن القومي للدول، منوهاب أن حلف شمال الأطلسي «الناتو» أدرج الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق ضمن السيناريوهات التي قد تؤدي إلى تفعيل بند الدفاع المشترك، خاصة إذا استهدفت قطاعات حيوية مثل شبكات الطاقة والاتصالات والأنظمة المالية والمنظومات الصحية.