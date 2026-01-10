وزير الاستثمار يبحث مع محافظ قنا خريطة الفرص الواعدة لجذب الاستثمارات الجديدة

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، لبحث فرص الاستثمار المتاحة بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات المحافظة ووزارة الاستثمار.



وخلال اللقاء، استعرض محافظ قنا ملامح الفرص الاستثمارية الواعدة بالمحافظة، مؤكدًا أن قنا تُعد من المحافظات الزراعية الرائدة، حيث تمتلك نحو 1.1 مليون فدان، ما يؤهلها لجذب استثمارات قوية في مجال التصنيع الزراعي. كما أشار إلى توافر مناطق صناعية قائمة، ووجود صناعات استراتيجية مثل مصانع السكر والورق، فضلًا عن تلقي طلبات من مستثمرين للدخول في مجال صناعة الأسمدة.



وأكد المهندس حسن الخطيب أهمية الإسراع في استكمال منظومة الموافقات المسبقة للفرص الاستثمارية المطروحة، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة داخل المحافظة.

وشدد الوزير على أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ستنسق مع مختلف الجهات والوزارات المعنية للعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار بقنا.



ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد عبد الحليم أن محافظة قنا تمتلك مقومات متعددة لجذب الاستثمارات في قطاعات متنوعة، لافتًا إلى توجه المحافظة للترويج للسياحة الريفية من خلال تطوير ميناء دندرة، والكورنيش، وواجهات المباني وصولًا إلى معبد دندرة. وأضاف أنه يجري حاليًا إعداد مدينة دندرة كمنطقة ذات طبيعة خاصة، بما يسهم في دعم وتنمية السياحة الريفية.

وأشار محافظ قنا إلى وجود فرص واعدة في مجالات التنمية العمرانية والسياحية والمشروعات الزراعية، مؤكدًا الاتفاق على أهمية إعداد دراسات جدوى متكاملة لهذه الفرص وضمها إلى خريطة الاستثمار خلال الفترة المقبلة، بما يدعم جهود الترويج وجذب المستثمرين وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.