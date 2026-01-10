قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيجيريا يضرب الجزائر بالهدف الثاني فى أمم إفريقيا
خطر على السلم والأمن الإقليمي والدولي .. مصر تجدد رفضها القاطع لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال
وزير الخارجية: الموقف المصري الداعم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية ثابت
المسؤولة الأوروبية: استقرار الشرق الأوسط مصلحة مشتركة ونثمّن الدور المحوري لمصر
خبير: تناقض خطاب ماكرون وأزمة فرنسا الداخلية تحدان من طموحاتها في الشرق الأوسط
مصر تؤكد رفضها القاطع وإدانتها لأي اعتراف غير مشروع بأرض الصومال
رزق بتوأم بعد 17 سنة زواج.. أزمة قلبية تخطف فرحة حمادة ابن الصف
السجن المؤبد لـ 3 متهمين لحيازتهم مخدرات في الجيزة
انقطاع الإنترنت في إيران 48 ساعة وسط احتجاجات واسعة
وزير خارجية الصومال: مزاعم إسرائيل حول أرض الصومال غير قانونية
قراران جمهوريان على الأبواب بعد اكتمال تشكيل مجلس النواب .. تعرف عليهما
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وخطوات الاستعلام والشروط كاملة
تأجيل دعوى إلغاء منع سفر النساء للسعودية

إسلام دياب

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل بالدائرة الأولى للحقوق والحريات، بعدما أوصت هيئة المفوضين بإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية، ممن وصفتهم بالفئات الدنيا، ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل والحاصلة على دبلوم، ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر إلى السعودية، لأغراض الزيارة والعمل والتأكد من جدية مبررات سفرهن لـ  2 مايو.

مع مايترتب على ذلك من آثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز او تسلط ذكوري.

طالبت الدعوى بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع، وإلغاء اعتبار أن هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الادارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات، وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في إصدار قراراتها ومعاملاتها.

جاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري الحديث، جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر، وحظر فرض أي قيود رجعية او مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة.

واستنكرت الدعوى القرار الصادر من إدارة الجوازات بإعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم، ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر، إلا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.

وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز  وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

وأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا إنتقاصًا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

