عودة الحركة المرورية بمدينة بنها بعد إصلاح كسر خط مياه

عادت الحركة المرورية إلى طبيعتها بشارع الخدمة الاجتماعية بمدينة بنها فى محافظة القليوبية، عقب الانتهاء من إصلاح كسر مفاجئ بإحدى مواسير المياه الرئيسية، والذى تسبب فى غرق عدد من الشوارع الجانبية وتعطل جزئى فى حركة السير، مع تكدسات ملحوظة للسيارات.



وقال المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إنه تم رفع المياه الناتجة عن العطل المفاجئ بخط مياه قطر 10 بوصة بشارع خدمة اجتماعية بمدينة بنها، ما أسفر عن عودة حركة المرور إلى طبيعتها بالشارع.

إصلاح العطل

وأضاف رئيس الشركة، أنه يتابع ميدانيًا أعمال إصلاح العطل من خلال فرق الطوارئ، مع الدفع بالمعدات وسيارات الكسح والشفاطات اللازمة، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الفنية لتأمين الموقع وتقليل أي تأثير على المواطنين، لحين الانتهاء الكامل من الإصلاح وعودة الخدمة بصورة طبيعية.



وبدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع كسر مفاجئ في خط مياه قطره 10 بوصة بشارع الخدمة الاجتماعية بمدينة بنها، وذلك في إطار الحرص على سرعة احتواء الموقف وتقليل أي تأثيرات سلبية على المواطنين وحركة المرور.

وكلف المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بالدفع على الفور بعدد من سيارات الكسح والشفاطات، وتنفيذ عملية شفط واسعة للمياه التي غمرت شارع الخدمة الاجتماعية بمدينة بنها، لتسهيل الوصول إلى موقع الكسر والعمل على إصلاحه في أسرع وقت ممكن، مع التأكيد على إعادة الأوضاع إلى طبيعتها فور الانتهاء من الأعمال الفنية المطلوبة.