وزير الري من البحيرة: سد العجز في العمالة بالمحطات وتطوير السكن الإداري
وزير الأوقاف: اتفقت مع الفلبين على استضافة قساوسة لتدريبهم في مصر على قيم التسامح
التفاصيل الكاملة لإفتتاح متحف فاروق حسني للفنون بالزمالك
إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لتدخل أمريكي في إيران
لاعب كوت ديفوار: منتخب مصر لعب مباراة جماعية ونالوا مرادهم
بالفيديو كونفرانس..كواليس محاكمة شاكر محظور.. والمحامى يطالب بالبراءة
فولفو تدخل التحدي.. فولفو EX60 تنافس بي إم دبليو ومرسيدس وتسلا
مؤشر مرصد الأزهر: استقرار نسبي وهجمات محدودة بشرق أفريقيا فى ديسمبر 2025
شوبير: مؤشرات إيجابية قريبًا في الإسماعيلي واستثمار جديد قادم
خطوات التسجيل في كشف الأورام السرطانية مجاناً.. الرابط والخطوات
وزير الثقافة يكرم أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
الأزهري: العالم يشهد تسارعًا غير مسبوق يفرض مسؤولية كبرى على المؤسسات الدينية والفكرية
رياضة

أمير هشام يشيد بـ أداء محمد هاني.. تفاصيل

محمد هاني
محمد هاني
باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي أمير هشام بـ أداء نجم منتخب مصر والاهلي محمد هاني.

محمد هاني

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"واحد من اهم نجوم المنتخب في رايي لحد دلوقتي محمد هاني، باستثناء الطرد في مباراة جنوب افريقيا هاني مقدم مستوى رائع وثابت بشخصية وثقة كبيرة جداً يستحق الإشادة".

وحقق منتخب مصر الأول لكرة القدم فوزا مثيرا على منتخب كوت ديفوار 3-2 مساء السبت ضمن ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 لكنه في الوقت نفسه سجل رقما قياسيا سلبيا بسبب الهدف العكسي الذي سجله أحمد فتوح ظهيره الأيسر بالخطأ في مرماه.

وبحسب موقع  " أفريكا سبور " أصبح منتخب مصر الأكثر تسجيلاً للأهداف العكسية في تاريخ البطولة برصيد أربعة أهداف متفوقًا على منتخبات بوركينا فاسو والجزائر وتونس التي سجل كل منها ثلاثة أهداف عكسية فقط.

قائمة الأهداف العكسية المصرية عبر التاريخ

يعد هدف فتوح الرابع في تاريخ المنتخب المصري بالبطولة بعد ثلاثة أهداف سابقة سجلها اللاعبون بالخطأ:

غانم سلطان أمام غينيا عام 1976.

أحمد السيد أمام الكونغو الديمقراطية 2006.

أحمد حسن أمام الكاميرون 2010.

ورغم هذا الرقم السلبي نجح الفراعنة في تحويل اللقاء لصالحهم معتمدين على قدرة الفريق على التعامل مع الأزمات والحفاظ على تركيزهم حتى اللحظات الأخيرة من المباراة.

هدف عكسي

ومع الهدف العكسي لأحمد فتوح أظهرت مباراة كوت ديفوار قدرة مصر على التعامل مع الضغوط إذ تمكن الفريق من الحفاظ على التفوق وتحقيق الفوز رغم العقبة المفاجئة.

وأكدت المباراة أن الأخطاء الفردية لا تعني ضعف الفريق بل يمكن أن تتحول إلى دافع لمزيد من الحذر والتركيز وهو ما يعكس خبرة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وقدرة اللاعبين على التعامل مع الضغوط النفسية والقتالية.

اختبار جديد للفراعنة

بعد تجاوز كوت ديفوار يتجه المنتخب المصري نحو نصف النهائي لمواجهة السنغال يوم الأربعاء المقبل في مدينة طنجة في إعادة لنهائي نسخة 2021. 

وسيكون التركيز على صلابة الدفاع أمرا أساسيا لتجنب أي أخطاء مشابهة قد تكلف الفريق الكثير خاصة في مباراة نصف النهائي التي غالبا ما تحسم بفارق ضئيل.

تتوجّه اليوم بعثة منتخب مصر لمدينة طنجة المغربية استعدادًا لمواجهة السنغال في دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتقام مباراة مصر ضد السنغال على ملعب ابن بطوطة، في تمام الساعة السابعة مساء الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة، في نصف نهائي أمم أفريقيا.

حمدي يطير لألمانيا

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن محمد حمدي لاعب المنتخب سيغادر المغرب في السادسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة بعد إنهاء اتحاد الكرة إجراءات سفر اللاعب، متوجها إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأضاف إبراهيم حسن في تصريحات رسمية، أنه تم التنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا والجهاز الطبي لنادي بيراميدز على إجراء محمد حمدي عملية جراحية يوم 15 يناير بألمانيا.

